Âç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë¥À¥¸¥ã¥ì¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡Ö¤Þ¤Á¤«¤Í»³¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡©ËÜÅö¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤Þ¤Á¤«¤Í»³¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¹¾¸Í¤Ã»Ò¤È¸À¤¨¤ÐÃÏ¸ý¤¬Âç¹¥¤¡¢¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Ë¤â¡Ö»³¡×¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¤â¡¢¤Þ¤Á¤«¤Í»³¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Î¡Ö¤Þ¤Á¤«¤Í»³¡×¤Ã¤Æ¡¢¼Âºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¤³¤Î¡Ö¤Þ¤Á¤«¤Í»³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨´ØÏ¢µ»ö¡§
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÎÌ¾Êª¡ª¡©ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î¥À¥¸¥ã¥ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ø¤³¤ì¤·¤«Ãæ¶¶¡Ù¤Ã¤Æ¤É¤³¤Î¶¶¡©
¤Þ¤Á¤«¤Í»³¤Î¥â¥Ç¥ë¡©¡ÂÔ·ó»³¡ÊÂçºåÉÜËÃæ»Ô¤Ê¤É¡Ë
¸½Âå¤ÎÂÔ·ó»³¡Ê²èÁü¡§Wikipedia¡Ë
¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÂÔ·ó»³¤Ï¡¢ÂçºäÉÜËÃæ»Ô¡¦ÃÓÅÄ»Ô¡¦Ì§ÌÌ»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»³¤Ç¡¢ÀéÎ¤µÖÎÍ¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¸¹â77.3£í¡¢ËÃæ»Ô¤Ë¤ÏÂÔ·ó»³Ä®¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤ÏÂç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ä´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂÔ·ó»³¤Ï¸Å¤¯¤«¤é²ÎËí¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿À¶¾¯Ç¼¸À¡ØËíÁð»Ò¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°ÎØ¤Î»³¡¢¤ò¤«¤·¡£¼ê¸þ»³¡£ÂÔ¤Á¤«¤Í»³¡£¤¿¤Þ¤µ¤«»³¡£¼ª¤Ê¤·»³¡£¡Ä¡Ä
¢¨¡ØËíÁð»Ò¡Ù¤è¤ê
¡Ú°ÕÌõ¡Û»°ÎØ»³¤Ï¡¢À¿¤Ë¼ñ¤¿¼¤¤¡£Â¾¤Ë¤â¼ê¸þ»³¡Ê¤¿¤à¤±¤ä¤Þ¡Ë¤äÂÔ·ó»³¡¢î°íð»³¡Ê¤¿¤Þ¤µ¤«¤ä¤Þ¡Ë¡¢¼ª¤Ê¤·»³¤Ê¤É¡Ä¡Ä
Ìë¤ò¤«¤µ¤Í¡¡ÂÔ¤Á¤«¤Í»³¤Î¡¡»þÄ»¡Ê¤Û¤È¤È¤®¤¹¡Ë
±À°æ¡Ê¤¯¤â¤ð¡Ë¤Î¤è¤½¤Ë¡¡°ìÀ¼¤¾Ê¹¤¯
¢¨¡Ø¿·¸Åº£ÏÂ²Î½¸¡Ù¤è¤ê¡¢¼þËÉÆâ»ø¡Ê¤¹¤ª¤¦¤Î¤Ê¤¤¤·¡Ë
¡Ú²Î°Õ¡ÛËèÈÕ¤¢¤Î¿Í¤òÂÔ¤Á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤Û¤È¤È¤®¤¹¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£
ÄÅ¤Î¹ñ¤Î¡¡ÂÔ·ó»³¤Î¡¡¸Æ»ÒÄ»¡Ê¤è¤Ö¤³¤É¤ê¡Ë
ÌÄ¤±¤Éº£Íè¡Ê¤¤¤Þ¤¯¡Ë¤È¡¡¤¤¤Õ¿Í¤â¤Ê¤·
¢¨¡Ø¸Åº£ÏÂ²Î½¸¡Ù¤è¤ê¡¢±Ó¤ßÃÎ¤é¤º
¡Ú²Î°Õ¡ÛÀÝÄÅ¹ñ¡Ê¸½Âå¤ÎÂçºäËÌÉô¡¦Ê¼¸Ë¸©ÆîÅìÉô¡Ë¤Ë¤¢¤ëÂÔ·ó»³¤Ç¡¢¸Æ»ÒÄ»¤¬ÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡Öº£¹Ô¤¯¤è¡×¤È±þ¤¨¤ëÀ¼¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸Æ»ÒÄ»¤È¤Ï¥«¥Ã¥³¥¦¤Þ¤¿¤Ï¥Ò¥è¥É¥ê¤Î¤³¤È¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥Ã¥³¥¦¤ÎÌÄ¤À¼¡Ö¥«¥Ã¥³¥¦¡×¤¬¡Ö»ÒÍè¡Ê»Ò¡¢Íè¤¦¡á²æ¤¬»Ò¤è¡¢Íè¤Ê¤µ¤¤¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¸Æ»ÒÄ»¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä¡Ä¹¾¸Í¤«¤é±ó¤¯¤Ï¤Ê¤ì¤¿ÂÔ·ó»³¡£¤·¤«¤·¸Å¤¯¤«¤é²ÎËí¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶¸²Î¤Ê¤É¤òÓÏ¤à¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Î¿¼¤¤ÃÏÌ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Þ¤Á¤«¤Í»³¤Î¥â¥Ç¥ë¡©¢ÂÔÆý»³(ÅìµþÅÔÂæÅì¶è)
²ÎÀî¹½Å¡ÖÅìÅÔÌ¾½ê ¿¿Æý»³Ç·¿Þ¡×
¾¯¤·²»¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÈ¸¶Í·³Ô¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤ÂÔÆý»³(¤Þ¤Ä¤Á¤ä¤Þ)¤â¡¢¤Þ¤Á¤«¤Í»³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÔÆý»³¤È¤ÏÂÔÆý»³À»Å·(¡Á¤·¤ç¤¦¤Æ¤ó)¤Î¶Æâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¹â¤µ10m¤Û¤É¤Î¾®¹â¤¤µÖ¡£Åìµþ¤Ç°ìÈÖÄã¤¤»³¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ¤Ï¿¿ÅÚ¤È¤â½ñ¤«¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î°ìÂÓ¤¬Å¥³¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¤³¤³¤À¤±¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÅÚ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¤ËÂÔÆý»³À»Å·¤¬ã«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¿ä¸ÅÅ·¹Ä9Ç¯(601Ç¯)¤Î¤³¤È¡£ÚÝò±¤ËÓÃ¤°Ì±¤ò°Â¤é¤²¤è¤¦¤È¡¢´¿´îÅ·¡Ê¤«¤ó¤®¤Æ¤ó¡Ë¤È½½°ìÌÌ´Ñ²»¡Ê¤¸¤å¤¦¤¤¤Á¤á¤ó¤«¤ó¤Î¤ó¡Ë¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÍèÂ¿¤¯¤ÎÊ¸¿ÍËÏµÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢¤½¤Î¾ð½ï¤òÊ¸³Ø¤ä³¨²è¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÔÆý»³¡¡º£¤Ç¤ÏÃö²ç¡Ê¤Á¤ç¤¡Ë¤Î¡¡ÌÜÅö¤Æ¤Ê¤ê
¢¨ÀîÌø¡Ê±Ó¤ß¿ÍÃÎ¤é¤º¡Ë
¡Ú²Î°Õ¡ÛÀ»ÃÏ¤È¤·¤Æ¿ò·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÂÔÆý»³¤â¡¢º£¤Ç¤ÏµÈ¸¶Í·³Ô¤ËÄÌ¤¦µÒ¤ò¾è¤»¤ëÃö²ç½®¤ÎÌÜ°õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤Ì¤®¤Ì¡Ê¸åÄ«¡Ë¤Î±½¤ò¤Ê¤«¤¹¡¡µÜ¸ÍÀî¡Ê¤ß¤ä¤È¤¬¤ï¡Ë¤Ë
´¿´î¡Ê¤«¤ó¤®¡Ë¤Î¸æ¼Ò¡Ê¤ª¤ó¤ä¤·¤í¡Ë¿¹¡¹¡Ê¤·¤ó¤·¤ó¡Ë¤È¤·¤Æ
µ®ìÍ¡Ê¤¤»¤ó¡Ëº¡½è¤ÎÅÎ¡Ê¤â¤ê¡Ë¤ò¸«¤Æ¤â
¿´¤ò¤¦¤³¤«¤¹¤â
¤Ò¤È¤Ø¤Ëº¡¿À¤òÎø¤ÎÇÞ¡Ê¤Ê¤«¤À¤Á¡Ë¤È¤ä¤¤¤ï¤ó
¢¨´ØÀ¶Ä¹¡Ø³¨ËÜÊª¸«²¬ ¾å¡Ù
²Ö¤Î°þ¡¡¿å¤ËÉâ¤«¤ì¤ÆÌÌÇò¤ä¡¡²Ï¾å±ó¤¯¹ß¤ë±«¤Î¡¡À²¤ì¤Æ°©¤ÕÌë¤òÂÔÆý»³¡¡°©¤¦¤Æ´ò¤·¤
¤¢¤ì¸«¤ä¤·¤ã¤ó¤»¡Ä¡Ä¢ö
¢¨Ä¹±´¡ÖÅÔÄ»¡×
¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬µÈ¸¶Í·³Ô¤Ë¶á¤¯¡¢ÄÕ½Å¤é¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
º£²ó¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î·àÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ÃÏ¸ý¡Ö¤Þ¤Á¤«¤Í»³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤»³¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¤Þ¤Á¤«¤Í»³¤È¤Ï¤É¤³¤Î»³¡©
¡ÀÝÄÅ¹ñ¤ÎÂÔ·ó»³¡©
¢¹¾¸ÍÀõÁð¤ÎÂÔÆý»³¡©
£¤½¤ì¤È¤â¤É¤³¤«ÊÌ¤Î»³¡©
¤¤½¤â¤½¤â²Í¶õ¤Î»³¡©
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¾¤Ë¤â·àÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¡×¡Ö¤ª¤·¤«¤±»³¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î»³¤¬½Ð¤ÆÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤Ê»³¤¬½Ð¤ÆÍè¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¹ÍÊ¸¸¥¡§¶âÎµ»³±ïµ¯ÊÔ½¤²ñ ÊÔ¡ØÆîÌµ´ÑÀ¤²» : ¶âÎµ»³±ïµ¯ÀµÅÁ¡Ù¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó³¨ËÜÊª¸«²¬ ¾åÅÔÄ»¡ÃÄ¹±´ ²Î»ì²òÀâ