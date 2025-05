<CD Chart Focus>

5月12日付(5月6日発表)のオリコン週間アルバムランキングによると、櫻坂46の『Addiction』が推定売上枚数173,392枚で1位を記録。以降、Kep1erの『<AGAINST THE WORLD>』が33,160枚で2位、シェリル・ノーム starring May’n、ランカ・リー=中島愛の『マクロスF オールタイムベストアルバム「娘々グレイテスト☆ヒッツ!」』が31,942枚で3位と続いた。

今回取り上げるのは、1位を記録した櫻坂46の『Addiction』。2ndアルバムの今作は、2023年にリリースした5thシングル『桜月』以降の作品や新曲「Addiction」などが収録。櫻坂46としてはこれでアルバム2作連続、通算2作目の1位獲得となった。

今作は曲と曲の間にインタールードが挟まれているのが特徴で、いわゆる“アルバム聴き”を楽しめる1枚に仕上がっている。櫻坂46のような女性アイドルグループには珍しく、ただの既発曲の寄せ集めではない、アルバムというフォーマットの存在意義を強く意識した作品性重視の姿勢が見て取れる。たとえば「I want tomorrow to come」から「Start over!」への流れは、「I want tomorrow to come」の〈でも明日が来て欲しいんだ〉という未来を望むフレーズから、決意を固めるメッセージが歌われる「Start over!」へと繋ぐことで主人公の感情の遷移が浮かび上がる曲順だと言えるし、「TOKYO SNOW」から「UDAGAWA GENERATION」へ土地の名前を冠した楽曲で繋げるのも面白い。「油を注せ!」から「自業自得」の流れはサウンド的な高揚感もある。1曲1曲の完成度はもちろんのこと、曲と曲の繋がりや、その流れ、配置などにも重きを置いて聴くことができる。

アルバム終盤には海外で活躍するDJ陣によるリミックスを収録。Ninajirachiによる「承認欲求」のダンサブルなリミックスや、devinによる「自業自得」の強力なリミックスなど聴きどころは多い。とりわけ「何歳の頃に戻りたいのか?」での〈世の中 舐めてるんだろう?〉の繰り返しなどに見られる、海外クリエイターだからこそのセンスに新鮮さが感じられる。海外でのライブ活動に積極的に励むなど、海外志向の強い現在の櫻坂46に相応しい作品だ。

本作で見せるこれらの取り組みは、現代の音楽環境に非常にフィットしたものと言える。ストリーミングサービスの普及により、ベストアルバムはもとより、既発曲を多数収録するアルバムでさえもそのリリースの必要性が問われている昨今、曲順やリアレンジによる楽曲の再構築/再解釈は、アルバムというフォーマットにおいて、より求められるようになる。楽曲をさまざまな形で多角的に捉えるという点で、このアルバムの意義は大きいだろう。

アルバムタイトルにもなっている新曲「Addiction」は、恋に夢中な主人公が描かれる。もともとは友達だった関係から、偶然カフェで会ったことで取り憑かれたように好きになっていくという、ストレートな愛情表現が歌われる。ただし〈オーバードーズ〉〈自覚症状〉〈禁断症状〉といった言葉に見られる、病的なワードチョイスが印象的。「UDAGAWA GENERATION」なんて曲もアルバムにあるが、渋谷の“宇田川町”というよりは、ここを切り取ればむしろ新宿の“歌舞伎町”的だ。ストレートに愛を歌うという面では、ある意味“令和アイドル的”とも言えるが、その印象はまったく異なるもので、媚びない独自路線を貫く櫻坂46らしい攻撃的なパンチフレーズが多々散見される。作品性重視、海外志向、攻撃性。自身で切り拓いたこのオンリーワンの路線を、今後も走り続けてほしい。

(文=荻原梓)