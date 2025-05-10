¡ÚÆÈ¼«¡ÛÆüËÜÂâ¡¢¿ÍÎàºÇ¸Å¤Î¡ÖÄëÅÔ¡×Ãµ¤»¡¡¥¢¥Ã¥«¥É²¦Ä«¡¢¥¤¥é¥¯°äÀ×¤òÄ´ºº
¡¡¸ÅÂå¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢Ê¸ÌÀ¤Ç¡¢4ÀéÇ¯°Ê¾åÁ°¤Î¿ÍÎàºÇ¸Å¤ÎÄë¹ñ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥Ã¥«¥É²¦Ä«¤Î¼óÅÔ¡Ö¥¢¥¬¥Ç¡×¤òÆÃÄê¤·¤è¤¦¤È¡¢Ä¹ºê¹ñºÝÂç¡ÊÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¡Ë¤ÎÀî¾åÄ¾É§½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥¤¥é¥¯ÃæÉô¤Î°äÀ×¤ÇÃÏÉ½Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂâ¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¯ÃæÉô¡¦ÆîÉô¤Ç¤Î¹Í¸Å³ØÄ´ºº¤Ï2003Ç¯³«»Ï¤Î¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Ê¤É¤Îº®Íð¤ÇÃæÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ã¥«¥É²¦Ä«¤Ï¸½ºß¤Î¥¤¥é¥¯ÃæÉô¡¦ÆîÉô¤ËÀ®Î©¡£¥µ¥ë¥´¥ó²¦¡Êµª¸µÁ°2300Ç¯¤´¤í¡Ë¤¬¸À¸ì¤äÌ±Â²¤¬°Û¤Ê¤ë¥·¥å¥á¡¼¥ë¡¢¥¢¥Ã¥«¥ÉÎ¾ÃÏ°è¤ÎÅÔ»Ô¹ñ²È¤òÅý°ì¤·¤ÆÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¼óÅÔ¤Î°ÌÃÖ¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÆæ¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥é¥¯¤Ï¶áÇ¯¡¢¼£°Â²þÁ±¤Ç²¤ÊÆÂâ¤âÈ¯·¡¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Àî¾å»á¤é¤Ïº£¸å4Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢¥¤¥é¥¯À¯ÉÜ¤È¤Î¹çÆ±Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡Àî¾å»á¤ÏÀ¾¥¢¥¸¥¢¹Í¸Å³Ø¤¬ÀìÌç¡£¤¯¤µ¤Ó·ÁÊ¸»ú¤ÎÇ´ÅÚÈÄÊ¸½ñ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¬¥Ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸»ú¾ðÊó¤ò¥Á¥°¥ê¥¹Àî¤Î¸ÅÂåÎ®Ï©¤ÎÃÏ¿Þ¤È¾È¹ç¡¢Î®Ï©±è¤¤¤Î°äÀ×¤Î¤¦¤Á¡¢¸½ºß¤Î¼óÅÔ¥Ð¥°¥À¥Ã¥ÉËÌÊýÌó50¥¥í¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥ë¡¦¥·¥ó¥«¡¼°äÀ×¡×¤¬¥¢¥¬¥Ç¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£