感性を刺激して新たなライフスタイルを提案するフロアに！アトレ吉祥寺「本館2Fグランドオープン」

アトレ吉祥寺は、2025年5月23日(金)オープンの5店舗に続き、武蔵野エリアやアトレ初出店含む7店舗が2025年6月20日(金)にオープンとなり、いよいよ本館2Fがグランドオープンを迎えます。

アトレ吉祥寺「本館2Fグランドオープン」

所在地 : ・本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号

・東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号

営業時間 : 10:00〜21:00 ※一部店舗により異なる

階数 : 本館・東館 地下1階〜2階

店舗面積 : 約12,000平方メートル

ショップ数: 189ショップ(2025年5月7日現在)

6月20日(金) 本館2F 3番街に武蔵野エリア初出店含む7店舗がオープン

2024年より段階的に改装を行っている本館2Fが、いよいよ6月20日(金)10:00にグランドオープンします。

武蔵野エリア初出店やアトレ初出店の他、装い新たなリニューアル店舗を加えた7店舗が一斉オープン。

5月23日(金)に先駆けてオープンする5店舗を含め、2Fフロアに全28店舗が揃います。

今回のコンセプトは「IMAGE CHANGE!!!」。

アートやカルチャーを取り入れるなど、今までになかったショップが仲間入り。

感性を刺激して新たなライフスタイルを提案するフロアへと“イメージチェンジ”します。

出店テナント等の詳細は、添付PDFを確認してください。

■開業ビジュアルには「ソリマチアキラ」氏を起用

開業ビジュアルには2024年秋のリニューアル第1弾に引き続き、イラストレーター「ソリマチアキラ」氏を起用。

昨年秋のリニューアル第1弾から登場した、イメージキャラクターの“ある一家”。

第1弾では両親と可愛らしい女の子が、吉祥寺ロンロン〜アトレ吉祥寺の歴史を紡ぎながら新たな未来へ向かう姿を表現しました。

きたる2025年6月のグランドオープンでは、ちょっぴり成長した女の子もアトレと一緒にイメージチェンジに挑戦する姿で登場。

好奇心のままに着飾る女の子のように、自分らしい新たな魅力を見つけるきっかけになってほしいという想いを込めています。

