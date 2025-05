爽やかな香りと、素材本来の甘酸っぱさが、「生」食パンの美味しさを極限まで引き立てる！乃が美「和歌山県産レモンマーマレード」

乃が美から、2025年5月1日(木)より、「和歌山県産レモンマーマレード」を販売中です。

乃が美「和歌山県産レモンマーマレード」

■販売価格 :1,100円(税込)

■販売期間 :2025年5月1日(木)〜

■販売対象店舗:国内全店舗

※数量限定商品の為、無くなり次第終了となります。

一口食べれば、まるで陽光を浴びたレモン畑が広がるよう。

爽やかな香りと、素材本来の甘酸っぱさが、「生」食パンの美味しさを極限まで引き立ちます。

◆なぜ、このマーマレードは特別なのか? 〜和歌山県産レモン〜

私たちがこのマーマレードに和歌山県産レモンを選んだのは、理由があります。

和歌山県は、温暖な気候と水はけの良い土壌に恵まれた、日本有数のレモン栽培地。

特に、『乃が美』が使用するのは、指定農家によって大切に育てられた、こだわりのレモンです。

一般的なレモンと何が違うのか?それは、酸味が尖らず、ほんのりとした甘みと、鼻を抜ける芳醇な香り。

この特別なレモンだからこそ、素材本来の持ち味を最大限に活かした、他では味わえないマーマレードが生まれるのです。

苦味が少ないため、レモン本来の爽やかさをダイレクトに感じていただけます。

◆口にした瞬間、笑顔がこぼれる。

素材の力強さが生きた、甘酸っぱさの絶妙なバランス

和歌山県産レモンの皮を丁寧に煮込むことで、爽やかな香りはそのままに、奥深い味わいを凝縮しました。

甘すぎず、酸っぱすぎない、絶妙なバランスは、『乃が美』の「生」食パンとの相性抜群。

一口食べれば、至福の時間が広がります。

◆「塗る」だけじゃない!あなたの日常を彩る、多彩なアレンジ

もちろん、「生」トーストにたっぷり塗っていただくのが一番のおすすめ。

しかし、この「和歌山県産レモンマーマレード」の魅力はそれだけではありません。

・ヨーグルトやアイスクリームに添えれば、爽やかなアクセントに。

・紅茶に溶かせば、香り豊かなレモンティーとして楽しめます。

・炭酸水に加えれば、自家製レモンスカッシュがあっという間に完成。

あなたのアイデア次第で、多くの楽しみ方が広がります。

