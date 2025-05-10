今週の【上場来高値銘柄】木徳神糧、ＴＩＳ、ノジマなど59銘柄 今週の【上場来高値銘柄】木徳神糧、ＴＩＳ、ノジマなど59銘柄



今週の日経平均株価は、米関税交渉の進展期待や為替の円安が好感され、前週末比672円高の3万7503円と4週続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は59社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、第1四半期営業利益4.5倍と1株から5株への株式分割が好感された木徳神糧 <2700> [東証Ｓ]、26年3月期営業増益・増配予想と自社株買い発表が好感されたＴＩＳ <3626> [東証Ｐ]、第1四半期営業益の高進捗が好感されたセルシス <3663> [東証Ｐ]、塩野義製薬によるTOB価格にサヤ寄せする動きとなった鳥居薬品 <4551> [東証Ｐ]、前期配当を5円増額し今期は1円増配を見込むノジマ <7419> [東証Ｐ]、4月既存店が15ヵ月連続で前年を上回った良品計画 <7453> [東証Ｐ]、３Ｄインベストメントの大量保有が判明した三井倉庫ホールディングス <9302> [東証Ｐ]など。また、大和ハウス工業 <1925> [東証Ｐ]、豊田自動織機 <6201> [東証Ｐ]など21社は先週に続き上場来高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 建設業――――――――――― 6銘柄



<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]

<1802> 大林組 [東証Ｐ]

<1882> 東亜道 [東証Ｐ]

<1925> 大和ハウス [東証Ｐ]

<1949> 住友電設 [東証Ｐ]

<1961> 三機工 [東証Ｐ]



● 食料品――――――――――― 2銘柄



<2003> 日東富士 [東証Ｓ]

<2820> やまみ [東証Ｓ]



● 医薬品――――――――――― 1銘柄



<4551> 鳥居薬 [東証Ｐ]



● 機械―――――――――――― 2銘柄



<6226> 守谷輸送機 [東証Ｓ]

<7011> 三菱重 [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 2銘柄



<6744> 能美防災 [東証Ｐ]

<6957> 芝浦電子 [東証Ｓ]



● 輸送用機器――――――――― 1銘柄



<6201> 豊田織 [東証Ｐ]



● 陸運業――――――――――― 2銘柄



<9069> センコーＨＤ [東証Ｐ]

<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]



● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄



<9302> 三井倉ＨＤ [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 22銘柄



<3626> ＴＩＳ [東証Ｐ]

<3663> セルシス [東証Ｐ]

<3763> プロシップ [東証Ｐ]

<3771> システムリサ [東証Ｐ]

<4258> 網屋 [東証Ｇ]

<4307> 野村総研 [東証Ｐ]

<4377> ワンキャリア [東証Ｇ]

<4413> ボードルア [東証Ｐ]

<4491> Ｃマネージ [東証Ｓ]

<4709> ＩＤＨＤ [東証Ｐ]

<8056> ビプロジー [東証Ｐ]

<9418> ＵＮＥＸＴ [東証Ｐ]

<9433> ＫＤＤＩ [東証Ｐ]

<9434> ＳＢ [東証Ｐ]

<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]

<9658> ビジ太田昭 [東証Ｐ]

<9682> ＤＴＳ [東証Ｐ]

<9684> スクエニＨＤ [東証Ｐ]

<9697> カプコン [東証Ｐ]

<9719> ＳＣＳＫ [東証Ｐ]

<9766> コナミＧ [東証Ｐ]

<9799> 旭情報 [東証Ｓ]



● 卸売業――――――――――― 6銘柄



<2692> 伊藤忠食 [東証Ｐ]

<2700> 木徳神糧 [東証Ｓ]

<7438> コンドー [東証Ｐ]

<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]

<9869> 加藤産 [東証Ｐ]

<9932> 杉本商 [東証Ｐ]



● 小売業――――――――――― 7銘柄



<3549> クスリアオキ [東証Ｐ]

<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]

<7419> ノジマ [東証Ｐ]

<7453> 良品計画 [東証Ｐ]

<7532> パンパシＨＤ [東証Ｐ]

<8267> イオン [東証Ｐ]

<9936> 王将フード [東証Ｐ]



● その他金融業―――――――― 1銘柄



<7164> 全国保証 [東証Ｐ]



● 不動産業―――――――――― 2銘柄



<3245> ディアライフ [東証Ｐ]

<3495> 香陵住販 [東証Ｓ]



● サービス業――――――――― 4銘柄



<6088> シグマクシス [東証Ｐ]

<6532> ベイカレント [東証Ｐ]

<6544> Ｊエレベータ [東証Ｐ]

<7377> ＤＮＨＤ [東証Ｓ]





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