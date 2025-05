ÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¼ýÏ¿¤ò·çÀÊ...¥Ö¥é¥¶¡¼¡¦¥³¡¼¥ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ê·ÝÇ½¿ÍÎóÅÁ¤È¡ÖÂåÉ½¶ÊÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦¡×

公衆電話で作曲

メジャーデビューしてからは、本当にたくさんの人と仕事をさせてもらった。今でこそ作詞作曲は俺とトムがやるようになったけど、初期は人にやってもらっていた。最初のアルバム『SOUL SPIRIT Part 供戮蓮▲妊咼紂質阿ら一緒だった木崎賢治がプロデューサーとして入ってくれた。彼は才能のある人間で、吉川晃司のプロデューサーも務めていた。エピックソニーも好きなようにお金を使わせてくれて、ニューヨークのスタジオでレコーディングもさせてもらった。俺たちとしてはすごく満足のいくアルバムを2枚出したんだよ。でも、鳴かず飛ばずだった。

それで3枚目のアルバムを作る頃から、「俺たちも1〜2曲、書いてみてもいいですか?」とお願いして、自分たちで曲を作ることになった。トムが作詞で、俺が作曲をするパターンが多かったね。俺が作曲をし始めた頃は、携帯電話が出たばかりだった。携帯を持っていなかった頃は、超アナログな方法で作曲していた。

メロディーが電車に乗っていた時に浮かんだとする。そしたら次の駅で降りて、公衆電話から家の留守番電話に思いついたメロディーを吹き込んでおくんだよ。「チャンチャンチャカ。チャンチャンチャカチャカ」という感じでね。隣の電話機を使っている人は「こいつ何やってんだ?」みたいな目つきで俺を見ていた。でも、今思い浮かんだメロディーを絶対に忘れちゃいけないと思っていたから、そんな視線はお構いなしだった。

俺が作り上げた曲をトムに渡すと、歌詞をつけて送ってくれる。トムも楽器を弾けたんだけど、二人で一緒に作曲することはほとんどなかった。作詞と作曲で棲み分けをしていたからこそ、一つの曲にブラザー・トムの色、ブラザー・コーンの色が組み合わさって、バブルガム・ブラザーズの色が出来上がっていったと思う。バブルガム・ブラザーズは自分たちの手で新曲をどんどん作り上げていった。そして1990年にリリースしたのが、WON’T BE LONGが収録されたアルバム『BORN TO BE FUNKY』だ。

WON’T BE LONGはミリオンヒットしたけど、’90年にリリースしてから売れ始めるまでかなり時間がかかった。当時、バブルガム・ブラザーズのレギュラー番組だった「深夜遊戯DX」(テレビ東京系)という番組のエンディングにも使っていたんだけど、反響はほとんどなかった。日の目を見るまでに、1年半ぐらいかかったかな。

ミリオンヒット誕生の舞台裏

ヒットのきっかけは、昆(かつて東京・新宿にあったショーパブ)で会って以来仲良くしてくれていたとんねるずが出演していた『オールナイトフジ』(フジテレビ系)だった。俺はとんねるずと仲が良かったから、オールナイトフジにちょくちょく呼んでもらっていたんだ。番組は’91年3月30日に最終回を迎えるんだけど、とんねるずがその日何度もWON’T BE LONGを流してくれた。どうやら、憲武と貴明はWON’T BE LONGを気に入ってくれていたらしい。

最終回には俺も出演していた。スタジオにCDを持ってきていた俺に向かって、「コンちゃん、あの曲流そうよ!」って、憲武と貴明が言ってくれて、まず1回、WON’T BE LONGを流したんだよね。そしたら出演者みんな踊り出しちゃって、現場のボルテージはどんどん上がっていった。とんねるずもテンションが上がっているから、「コンちゃんの曲もう1回流そうよ!」とスタッフに無茶ぶりをする。「いいけど、最終回なんだからお前らの曲もかけろよ」そういう指示を受けて、途中でとんねるずの「雨の西麻布」とかを挟みながらも、放送が終わるまで3回ぐらいWON’T BE LONGを流してくれた。

「オールナイトフジ」は深夜帯だったけど、最高視聴率7%を超える人気番組だった。その最終回は、きっと多くの人が観ていたんだろう。生放送が終わった瞬間から、WON’T BE LONGに関する電話がフジテレビに殺到したんだ。「あの曲の名前を教えて!」「あの曲は誰が歌っているの?」電話は夜中から朝まで鳴りやむことがなくて、とうとう回線がパンクした。電話対応の人も抱えきれなくなって、「WON’T BE LONGに関する問い合わせがきたら、すべてレコード会社のエピックソニーに回してくれ」と対応するようになったらしい。

「オールナイトフジ」の最終回以来、WON’T BE LONGは爆発的に売れ始めた。音楽チャートの順位も瞬く間に急上昇した。’91年のORICONのCDランキングでは、週間3位にまで上がったこともあった。〈CHAGE&ASKA〉の『SAY YES』やKANの『愛は勝つ』など、同年の錚々たる大ヒット曲とWON’T BE LONGはランキング上位を争っていた。

WON’T BE LONGが売れたおかげで、俺たちはバラエティ番組にも呼ばれるようになった。トムも俺もお笑いをやっていたから、それもキャスティングの理由だったのかもしれない。1990年代前半、日本はまだバブル景気の中にいた。テレビ局にも潤沢な制作費があった。

テレビは視聴率を取ったもの勝ち

当時の芸能界やテレビ局には、遊び心を持って仕事をしている人が多かった。遊び心というのがポイントで、あくまでも仕事だから、完全に遊びでやってはいけない。でも、生真面目に考えてばかりいても、人々を熱狂させるような作品や突拍子もない番組の企画は生まれない。真剣に考えるんだけど、少しだけ遊び心を入れる。俺が目にしてきた国民的スターや辣腕(らつわん)のテレビマンたちは、多くがこの姿勢で仕事と向き合っていたと思う。

これは何も、芸能界だけに当てはまる法則ではない。最近の世の中は少し真面目すぎるから、読んでくれている皆さんも、もう少し遊び心を持ってみてもいいんじゃないかな。

バブルの時代は、芸能人が銀座や六本木で朝まで飲んでいることが日常だった。収録終わりに飲みに行って、そのまま次の収録に行くことも珍しくなかった。もちろん俺もその一人。朝方になってようやく、「あれ? 今日って収録? やべぇ〜」って思い出すこともよくあった。スタッフにバレるのが嫌だからなんとか酒の臭いを消してスタジオに行くんだけど、酒焼けで全然声が出ない。その時は、俺は黙って全部トムが喋っていた。ディレクターも嫌な顔してたな〜。

バブルの時代には芸能人の酒の失敗を許しちゃう大らかさがあったのも事実。当時、朝のニュース番組に出ていたあるタレントと同じ店で飲んでいたことがあるんだけど、全然帰る気配がない。「ずっと飲んでるけど、朝のニュース大丈夫かな〜」。結局途中で帰ったんだけど、朝にその番組を見たら、「○○さんは体調不良でお休みさせていただきます」。やっぱり出てないじゃんって笑ったね。

1980〜90年代のテレビには、とにかく面白ければいいという価値観があった。視聴率を取ったもの勝ち。節度がない代わりに、とんでもないエネルギーがあった。だからこそ、それまで見たこともないような斬新な企画がたくさん生まれて、テレビ局は高視聴率番組を生み出す。その番組に出演するタレントも、熱意溢れるスタッフと一緒に成長していく。そうした好循環が生まれていた。

スタジオも深夜から朝まで好きに使えたから、夜中から明け方まで生放送の番組だって作れる。今はいろいろな規制ができたことで、てっぺん(夜12時)を越えるとスタジオの照明が強制的に落ちて収録できなくなる場所もあるみたいだね。そうなると、「朝まで生テレビ!」(テレビ朝日系)のような番組は、もう出てこないかもしれない。