ドジャースの中継局「スポーツネットLA」でリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが9日(日本時間10日)、敵地でのダイヤモンドバックス戦の試合前に日本文化を楽しんだ。

ワトソンさんはドジャースベンチで茶筅(ちゃせん)を器用に使い、お茶をたてて笑顔を見せた。

3月にカブスとの東京開幕シリーズで初来日した際、抹茶にドハマりしたワトソンさん。自身のインスタグラムには何度も抹茶ラテの写真が登場。「might be the best one I’ve had in Tokyo」(私が東京で食べた中で1番かも知れない)とつづり、東京・銀座の「BONGEN」の抹茶ラテを手にしている写真をアップしたこともある。

米帰国後も抹茶への愛は続いていたようで、この日、自身のインスタグラムでも「ダグアウトで抹茶を作っている私」と笑いながら自身の写真をストーリーズに投稿していた。