

●今週の業種別騰落率ランキング



※5月9日終値の5月2日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 26 業種 値下がり： 7 業種

東証プライム：1632銘柄 値上がり：1292 銘柄 値下がり： 319 銘柄 変わらず他： 21 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 倉庫・運輸(0274) +6.72 三井倉ＨＤ <9302> 、日新 <9066> 、安田倉 <9324>

２. 銀行業(0278) +4.96 東和銀 <8558> 、おきなわＦＧ <7350> 、ほくほくＦＧ <8377>

３. 卸売業(0276) +4.37 伊藤忠食 <2692> 、加藤産 <9869> 、蝶理 <8014>

４. 非鉄金属(0263) +3.94 東邦鉛 <5707> 、平河ヒューテ <5821> 、古河電 <5801>

５. サービス業(0283) +3.55 アドウェイズ <2489> 、燦ＨＤ <9628> 、ＷＤＢ <2475>

６. 保険業(0280) +3.25 ＳＯＭＰＯ <8630> 、第一生命ＨＤ <8750> 、アニコムＨＤ <8715>

７. 空運業(0273) +3.22 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

８. その他金融業(0281) +2.96 アイフル <8515> 、イオンＦＳ <8570> 、ネットプロ <7383>

９. 情報・通信業(0275) +2.93 ＮＴＴデータ <9613> 、電通総研 <4812> 、セルシス <3663>

10. 証券・商品(0279) +2.88 いちよし <8624> 、スパークス <8739> 、野村 <8604>

11. 繊維製品(0255) +2.83 帝繊維 <3302> 、東レ <3402> 、ユニチカ <3103>

12. 小売業(0277) +2.48 インターメス <262A> 、ノジマ <7419> 、ＺＯＺＯ <3092>

13. 建設業(0253) +2.20 矢作建 <1870> 、三井住友建設 <1821> 、三機工 <1961>

14. 水産・農林業(0251) +2.10 極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332>

15. 電気機器(0266) +2.09 ＯＫＩ <6703> 、イビデン <4062> 、ＵＭＣエレ <6615>

16. 海運業(0272) +2.02 郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>

17. 石油・石炭(0259) +1.96 ＥＮＥＯＳ <5020> 、日本コークス <3315> 、富士石油 <5017>

18. 金属製品(0264) +1.95 リンナイ <5947> 、洋缶ＨＤ <5901> 、文化シヤタ <5930>

19. 食料品(0254) +1.94 中部飼 <2053> 、味の素 <2802> 、フィードワン <2060>

20. 不動産業(0282) +1.22 空港施設 <8864> 、エスリード <8877> 、大東建 <1878>

21. 化学(0257) +1.16 ＵＢＥ <4208> 、日本酸素ＨＤ <4091> 、花王 <4452>

22. ゴム製品(0260) +0.93 バンドー <5195> 、オカモト <5122> 、フコク <5185>

23. ガラス・土石(0261) +0.91 品川リフラ <5351> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、日東紡 <3110>

24. 鉱業(0252) +0.66 Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662>

25. 機械(0265) +0.24 ペガサス <6262> 、栗田工 <6370> 、ＩＨＩ <7013>

26. 電気・ガス(0270) +0.02 メタウォータ <9551> 、北ガス <9534> 、イーレックス <9517>

27. 陸運業(0271) -0.09 ＪＲ東海 <9022> 、神電鉄 <9046> 、名鉄 <9048>

28. 鉄鋼(0262) -0.52 大同特鋼 <5471> 、中山鋼 <5408> 、愛知鋼 <5482>

29. 輸送用機器(0267) -0.82 ＦＣＣ <7296> 、シマノ <7309> 、日野自 <7205>

30. 精密機器(0268) -0.83 日本ＭＤＭ <7600> 、インターアク <7725> 、テルモ <4543>

31. パルプ・紙(0256) -1.07 レンゴー <3941> 、大王紙 <3880> 、日本紙 <3863>

32. その他製品(0269) -2.54 ヤマハ <7951> 、バンナムＨＤ <7832> 、任天堂 <7974>

33. 医薬品(0258) -4.25 日本新薬 <4516> 、大塚ＨＤ <4578> 、ゼリア新薬 <4559>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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