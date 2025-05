「off and on」の意味は？見慣れた英語なのに意味がわからない...【1分英会話】

正解は「定期的でなく、断続的に」でした!

なにかが不定期であるときに使うことができるフレーズ。

「on」はなにかと接しているイメージ、「off」は離れているイメージをもてば、フレーズの意味も覚えやすいですよ。

「It rained off and on all day. 」

(1日中、雨が降ったり止んだりしていた)