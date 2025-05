スポティファイジャパンは、日本最大級の都市型音楽フェスティバル「SUMMER SONIC」との共同プロデュースで、3年連続のコラボステージを実施する。

ステージ名称は、「Spotify Stage」で8月16日と17日に幕張メッセで開催されるサマソニ東京において、Spotifyの人気プレイリスト「RADAR: Early Noise」、「+81 Connect」の世界観を体現したパフォーマンスを披露する。

「RADAR: Early Noise」からは、AKASAKI、ziproom、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、PASTASTA、Billyrrom、ブランデー戦記、Mega Shinnosuke、Lavt、reina 、レトロリロン、Kaneee、Chilli Beans.、muqueの計13組のアーティストが登場する。

2日目の8月17日には、「+81 Connect」が終盤でステージをジャックする。Elle Teresa、JP THE WAVY、swettyの3組が出演予定。