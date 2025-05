キルタイムコミュニケーションは、『コミックヴァルキリーWeb版』最新号Vol.143の配信を開始した。最新号Vol.143では、男に戻りたい魔王と今を謳歌するギャル勇者の大冒険ファンタジー『最強魔王は無双してたのに 〜女体化解除のカギは人助けの旅でした〜』の新連載がスタートする。異世界から擬人化までヒロイン満載のコミック誌『コミックヴァルキリーWeb版』最新号Vol.143のラインナップは以下の通り、

【新連載】『最強魔王は無双してたのに 〜女体化解除のカギは人助けの旅でした〜』ワス『ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた』高野いつき 原作:桂かすが キャラクター原案:さめだ小判『美女と賢者と魔人の剣』モティカ 原作:片遊佐牽太 キャラクター原案:六時『新米錬金術師の店舗経営』kirero 原作:いつきみずほ キャラクター原案:ふーみ『ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する!』原作:林達永 作画:金光鉉『爆弾魔な傭兵、同時召喚された最強チート共を片っ端から消し飛ばす』ウラシマツシマ 原作:結城絡繰『ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC』零覇 原作:etose キャラクター原案:りょう@涼『異世界魔術師は魔法を唱えない THE COMIC』こっぱむ 原作:もち キャラクター原案:218『アストロキング 召喚勇者だけど下級認定されたのでメイドハーレムを作ります!』GEN 原作:竜庭ケンジ キャラクター原案:ギザン『魔法少女×敗北裁判』柳原満月『惚れ症のハーフエルフさん THE COMIC』和泉リオン 原作:神尾丈治 キャラクター原案:サクマ伺貴『最凶魔術師の異常なる逃亡生活 THE COMIC』獅堂しろう 原作:ピンク色伯爵 キャラクター原案:ジョンディー『人食いダンジョンへようこそ! THE COMIC』天道まさえ 原作:一年新 キャラクター原案:しりー『異世界喰滅のサメ』くぼけん『異世界で過ごす悪役ロールプレイ 〜勇者より悪役が好きでもいいじゃないか〜』RAYMON 原作:む〜ん『クラス全員で魔王転生! 僕は「自販機作製ギフト」を選び砂漠にダンジョンをつくります!』五木たすく 原作:御影雫『ダンジョンを造ろう』春雷 原作:渡良瀬ユウ キャラクター原案:細居美恵子『恋獄島 〜極地恋愛〜』九部玖凛 原作:七色春日 キャラクター原案:魁李『見えてますよ! 愛沢さん』棘尾どろしー『貞操逆転世界』原作:天原 作画:万太郎