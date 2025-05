キャサリン妃、ハーフアップ＆全身ホワイトの印象的な装いで戦勝記念日コンサートに登場

イギリスのキャサリン皇太子妃が、ヨーロッパ戦勝記念日(VEデー)80周年コンサートにサプライズで出席。ハーフアップにしたヘアを大きなリボンで飾り、全身ホワイトの印象的な装いを披露した。現地時間5月8日、第二次世界大戦の欧州戦線終結から80年を祝うコンサートが開催され、ウェストミンスター寺院で行われた記念礼拝に引き続き、キャサリン妃が来場。サプライズでこの日2度目の登場を果たした。

InStyleによると、キャサリン妃がコンサートで纏(まと)ったのは、2022年に行われたエリザベス女王のプラチナジュビリーでも身に着けたセルフ・ポートレイトによるブレザードレス。トップスにはブークレ素材を用い、ウェストをベルトでマーク、スカートはレース刺繍を施したシアーなプリーツが使われ、コンサバかつ華やかな印象を与える。5連のパールネックレスと、パールのイヤリングで輝きを添え、ハーフアップの髪の毛を飾ったリボンとクラッチの黒で、コーディネートを締めた。ファンからは、「とてもシック」「美しい」「我らが美しき未来の王妃」などと称賛が寄せられている。なお、この昼に開催された記念礼拝には、ダイアナ妃を彷彿とさせるアレッサンドラ・リッチのポルカドットワンピースをチョイス。ジュリエット・ミリナリーのファシネーターと、ラルフ・ローレンのヌードカラーパンプス、デメリエーのハンドバッグを合わせてエレガントな姿を披露していた。『The Duchess of Cambridge: A Decade of Modern Royal Style(原題)』や『The Queen: 70 years of Majestic Style(原題)』の著書を持つベサン・ホルトによると、キャサリン妃はファッションを通して、前向きな方法でダイアナ妃に敬意を表しており、ウィリアム皇太子も歓迎しているようだ。