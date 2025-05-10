日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円安の3万7460円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39776.64円 ボリンジャーバンド3σ
38155.62円 ボリンジャーバンド2σ
37903.50円 200日移動平均
37870.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
37503.33円 9日日経平均株価現物終値
37460.00円 10日夜間取引終値
37142.00円 5日移動平均
37066.67円 75日移動平均
36775.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36534.61円 ボリンジャーバンド1σ
36235.00円 一目均衡表・転換線
34913.60円 25日移動平均
34165.00円 一目均衡表・基準線
33292.59円 ボリンジャーバンド-1σ
31671.58円 ボリンジャーバンド2σ
30050.56円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
39776.64円 ボリンジャーバンド3σ
38155.62円 ボリンジャーバンド2σ
37903.50円 200日移動平均
37870.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
37503.33円 9日日経平均株価現物終値
37460.00円 10日夜間取引終値
37142.00円 5日移動平均
37066.67円 75日移動平均
36775.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36534.61円 ボリンジャーバンド1σ
36235.00円 一目均衡表・転換線
34913.60円 25日移動平均
34165.00円 一目均衡表・基準線
33292.59円 ボリンジャーバンド-1σ
31671.58円 ボリンジャーバンド2σ
30050.56円 ボリンジャーバンド3σ
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