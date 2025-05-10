　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円安の3万7460円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39776.64円　　ボリンジャーバンド3σ
38155.62円　　ボリンジャーバンド2σ
37903.50円　　200日移動平均
37870.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
37503.33円　　9日日経平均株価現物終値
37460.00円　　10日夜間取引終値
37142.00円　　5日移動平均
37066.67円　　75日移動平均
36775.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36534.61円　　ボリンジャーバンド1σ
36235.00円　　一目均衡表・転換線
34913.60円　　25日移動平均
34165.00円　　一目均衡表・基準線
33292.59円　　ボリンジャーバンド-1σ
31671.58円　　ボリンジャーバンド2σ
30050.56円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース