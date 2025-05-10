¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛNHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥×¥í·Ï¡×¤«¤é¹Ê¤ë¡¡ÌÆ·Ï¤â´Þ¤á¤Æ¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ë¶¯¤½¤¦¤Ê£²Æ¬¤Ï¡©
¡¡£µ·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ë£ÇµNHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¡Ê¼Ç1600£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î£ÇµÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¡¢£Ç¶¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É£Ô¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¤¥ß¥°¥é¥ó¥È¥½¥ó¥°¡¢£Ç·¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¥À¥¦¥ó¥º£Ã¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¡¢£Ç¶µþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤Ê¤É¡¢½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ10Æ¬¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë10Æ¬¤Î½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¤Î¤Ï2016Ç¯°ÊÍè¤È¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
NHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¤Ç¤ÎÁö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¡¡photo by ¥¹¥Ý¥Ë¥Á/¥¢¥Õ¥í
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤éÀê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£NHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¤Î·ìÅýÅª·¹¸þ¤ÇºÇ¶áÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼·Ï¤Î¹¥À®ÀÓ¤À¡£Ä¾¶á£³Ç¯¤Ï¥À¥Î¥ó¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¡ÊÉã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥é¡¼¡ÊÉã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡ÊÉã¥Ñ¥ì¥¹¥Þ¥ê¥¹¡Ë¤ÈÏ¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î£³Æ¬¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö£µÂåÆâ¤Ë¥¹¥È¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥È¤Î·ì¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¥À¥Î¥ó¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¤ÏÉã¤ÎÊì¤ÎÉã¤Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥é¡¼¤ÏÁÄÊì¤ÎÉã¥Æ¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¥ã¥Ã¥È¤ÎÉã¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ÏÁÄÊì¤ÎÉã¥È¥¥¥â¥í¡¼¥º¥¥ã¥Ã¥È¤ÎÉã¤Ë¤½¤Î·ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¡¢£³ÃåÇÏ¤â¸«¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Î£²ÃåÇÏ¥¦¥ó¥Ö¥é¥¤¥ë¤â¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢»º¶ð¤Ç¡¢Æ±£³Ãå¥ª¥ª¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Þ¥¤¡ÊÉã¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¡¼¥È¥¥ã¥Ã¥È¡¿USA¡Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥È¤ÎÄ¾·Ï¤ÎÁ¾Â¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯£³Ãå¤Î¥«¥ï¥¥¿¥ì¥Ö¥ê¡¼¡ÊÉã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤â¡¢Éã·Ï»ÍÂåÉã¤¬¥¹¥È¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥È¤À¡£
¡¡¤³¤Î·¹¸þ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¤â¥¹¥È¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥È¤Î·ì¤ò»ý¤ÄÇÏ¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Â¿¤¯¤Î³ºÅöÇÏ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Êì·Ï¤Î·ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÉ®¼Ô¤¬ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌîÍ§ÏÂ±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤ÏÉã¤¬¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¤Ç¡¢È¾»Ð¤Ë£Çµ½©²Ú¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢£Çµ¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥Ñ¥ó¥É¥é¡ÊÉã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¤¬¤¤¤ë·ìÅý¡£ÌÆ·Ï¤òÁÌ¤ë¤È¡¢£Çµ¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º¡Ê¼Ç2400£í¡Ë¾¡¤ÁÇÏ¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¡¢£Çµ¥Þ¥¤¥ëCS¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¾¡¤ÁÇÏ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¢£Çµ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡Ê¿·³ã¡¦¼Ç1200£í¡Ë¾¡¤ÁÇÏ¥¹¥Î¡¼¥É¥é¥´¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î³èÌöÇÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÌ¾Ìç¤À¡£¤³¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÆ±¤¸¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢»º¶ð¤Î¥±¥¤¥Ç¥ó¥¹¥³¡¼¥ë¤¬14ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¤Ïº£Ç¯£²·î¤Ë£´ÀïÌÜ¡Ê¾®ÁÒ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢14ÈÖ¿Íµ¤¤Ç½ÐÁö¤·¤¿£Ç¶¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥ì¥Ó¥å¡¼¡Êºå¿À¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤Ç£²Ãå¤Ë¹¥Áö¡£Á°Áö¤Î£Çµºù²Ö¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ï£¶Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢£³³ÑÉÕ¶á¤Ç¥´¥Á¥ã¤Ä¤¤¤Æ¸åÂà¤·¤¿¤Î¤¬¶Á¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤¤¤¤¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ú¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥Þ¥¤¥ëÀï¤ËÅ¬À¤¬¤¢¤ë¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢»º¶ð¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥³¡¼¥È¥¢¥ê¥·¥¢¥ó¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦°ËÆ£Âç»Î±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¤Ï£Çµ»©·î¾Þ¤È£Çµ¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡Ê¤È¤â¤Ë¤ÏÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¡¢¤½¤ÎÉã¤Ï¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡£Êì¤ÎÉã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¤ÏÁ°½Ò¤Î¥±¥¤¥Ç¥ó¥¹¥³¡¼¥ë¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÆ·Ï¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÇìÉã¤¬¤³¤ÎÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿£Çµ°ÂÅÄµÇ°¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¹¥È¥í¥ó¥°¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢ÇìÊì¤Ë¤Ïºù²Ö¾Þ£²Ãå¤Î¥ì¥Ã¥É¥ª¡¼¥ô¥¡¥ë¤¬¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥ëÅ¬À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£
¡¡¥³¡¼¥È¥¢¥ê¥·¥¢¥ó¼«¿È¤â¡¢Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ºòÇ¯£¶·î¤Î¿·ÇÏÀï¤ò£µÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Ç·¿·³ã£²ºÐ£Ó¡Ê¿·³ã¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç£²Ãå¡¢Á°Áö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É£Ô¤Ç£³Ãå¤Ê¤É²´ÇÏÁê¼ê¤Î½Å¾Þ¤Ç¤â¹¥Áö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÉñÂæ¤Ê¤é·ãÁö¤¬²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¤Ï¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢»º¶ð¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¡¢¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢»º¶ð¥³¡¼¥È¥¢¥ê¥·¥¢¥ó¤Î£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£