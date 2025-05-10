¡ÚNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¡¦Gµ¡Û º®ÀïÌÏÍÍ¤Î3ºÐ¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡¡¥È¥Ã¥×¥Þ¥¤¥é¡¼¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¼«Ëý¤¬½¸·ë
5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¡¦Gµ¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖNHK¥Þ¥¤¥ëC¡×¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
3ºÐ¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¤Ë¤·¤Æ¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì5½µÏ¢Â³Gµ³«ºÅ¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¡£
Í£°ì¤ÎGµÇÏ ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¡Ê²´3¡Ë
½ÐÁöÇÏ¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤ÎGµÇÏ¤¬¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¡£
2024Ç¯12·î¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¡¦Gµ¤Ç2Ãå¤Ë2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î2ÃåÇÏ¤¬¡¢4·î¤Î»©·î¾Þ¡¦Gµ¤òÀ©¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´3¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤¬±®¤¨¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¼Ç1600m¤Ç¤Î½ÐÁö¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´·¤ì¤¿µ÷Î¥¤ÇGµ2¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÍ§Æ»¹¯É×Ä´¶µ»Õ¡Ê61¡Ë¤Ï¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ëNHK¥Þ¥¤¥ëC3¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¡£
¡½¡½Ä´¶µ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï
Ä´¶µ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¾å¤¬¤ê±¿Æ°¤â¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¶¥ÇÏ¤Ë¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á°Áö¤ÇÍ¢Á÷¤ò·Ð¸³¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È
¸µ¡¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤âÍ¢Á÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°È¾å¤ÎÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡Ê39¡Ë¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ËÂ³¤¯¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëCÀ©ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡½¡½¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉT¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÖ¤·ÇÏ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼¡¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¤ÏÎÉ¤¤¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÀèÀ¸¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËöµÓ¸÷¤ë¥¤¥ß¥°¥é¥ó¥È¥½¥ó¥°¡Ê²´3¡Ë
¤½¤Î²¦¼Ô¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥àºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥ß¥°¥é¥ó¥È¥½¥ó¥°¡£
Á°Áö¡¢4·î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉT¡¦G¶¤Ç¤Ï¡¢Ä¾Àþ¤ÇÀè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¤òÁ¯¤ä¤«¤Ëº¹¤·ÀÚ¤ê¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï°Ê³°¤Î4Àï¤Ï¡¢Á´¤Æ¾å¤¬¤ê3¥Ï¥í¥ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¡£¼«Ëý¤ÎËöµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆGµ½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
ÄÔÅ¯±ÑÄ´¶µ»Õ¡§
¡½¡½Ä´¶µ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Î´¶ÁÛ
¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¾Àþ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤âÍ¾ÎÏ½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤ÇÏ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾¡¤Æ¤Ð±¹¼Ë¤ò³«¶È¤·¤Æ4Ç¯¤Ç½éGµÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¤¬
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÇÏ¶¦¤ËGµ½éÀ©ÇÆ¤Ø¡¡¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¡Ê²´3¡Ë
Á°Áö¡¢4·î¤Î¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¥À¥¦¥ó¥ºC¡¦G·¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¡£
Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËGµ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤«¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4ÀïÏ¢Â³¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àµÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¼ê¡Ê19¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Îò»ËÅªÂç°Î¶È¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Ï19ºÐ4¥«·î8Æü¤À¤¬¡¢¤â¤·¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢1988Ç¯¤ËÉðËµ³¼ê¤¬µÏ¿¤·¤¿19ºÐ7¥«·î23Æü¤ò¾å²ó¤ê¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯JRA¡¦Gµ¾¡ÍøµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤ÇGµ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¡ÈÉðËÄ¶¤¨¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡½¡½·ÑÂ³µ³¾è¤À¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¿·ÇÏÀï¤«¤é·ÑÂ³¤Çµ³¾è¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤äÄ´¶µ»Õ¤µ¤ó¡¢±¹¼Ë¥µ¥¤¥É¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÀËÍ¤·¤«¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Î¤³¤È¤ÏËÍ¤¬°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇÇ¯¾¯¤Ç¤ÎGµÀ©ÇÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ºÇÁ±¤Î·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Ã»´üÌÈµö¼èÆÀµ³¼ê¤¬2025Ç¯Gµ¤òÀÊ´¬
2025Ç¯¤ÎGµ¤Ï¡¢ÂçºåÇÕ¤Ç²£»³ÏÂÀ¸µ³¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤¿°Ê³°¡¢Á´¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÃ»´üÌÈµö¼èÆÀÃæ¤Î³°¹ñ¿Íµ³¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£½µµ³¾è¤¹¤ëÃ»´üÌÈµö¼èÆÀµ³¼ê¤Ï¡¢¥µ¥È¥Î¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¤ÎD.¥ì¡¼¥óµ³¼ê¡Ê31¡Ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¤ÎM.¥Ç¥£¡¼µ³¼ê¡Ê29¡Ë¤Î2¿Í¡£
º£²ó¤âÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤«¡£
ÌÆÇÏÀ©ÇÆ¤Ø¡ª¡Èºù²Ö¾ÞÁÈ¡É¤ÎÄ©Àï
²áµî10Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±Ç¯¤Îºù²Ö¾Þ¡¦Gµ¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¡Èºù²Ö¾ÞÁÈ¡É¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç2¾¡¡¢2Ãå3²ó¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï4Ãå¤Î¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¡¢6Ãå¤Î¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¡¢8Ãå¤Î¥ô¡¼¥ì¥ô¡¼¡¢10Ãå¤Î¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¤Î4Æ¬¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÆÇÏ¤¬¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢2017Ç¯¥¢¥¨¥í¥ê¥Ã¥È°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê6Æ¬ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÌÆÇÏ¤Ï¾åµ4Æ¬°Ê³°¤Ë¡¢¥³¡¼¥È¥¢¥ê¥·¥¢¥ó¤È¥Æ¥£¥é¥È¡¼¥ì¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£¡Ë
Âè30²ó¡¡NHK¥Þ¥¤¥ëC¡ÊGI¡Ë
Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç1600m
1ÏÈ1ÈÖ¡¡ ¥â¥ó¥É¥Ç¥é¥â¡¼¥ì¡Ê¸Íºê·½ÂÀ¡Ë
1ÏÈ2ÈÖ¡¡ ¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¡ÊÃÓÅº¸¬°ì¡Ë
2ÏÈ3ÈÖ¡¡ ¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¡ÊM¡¥¥Ç¥£¡¼¡Ë
2ÏÈ4ÈÖ¡¡ ¥ä¥ó¥¡¼¥Ð¥í¡¼¥º¡Ê´äÅÄË¾Íè¡Ë
3ÏÈ5ÈÖ¡¡ ¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¡ÊµÈÂ¼À¿Ç·½õ¡Ë
3ÏÈ6ÈÖ¡¡ ¥¤¥ß¥°¥é¥ó¥È¥½¥ó¥°¡ÊC¡¥¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë
4ÏÈ7ÈÖ¡¡ ¥È¡¼¥¿¥ë¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡ÊËÌÂ¼Í§°ì¡Ë
4ÏÈ8ÈÖ¡¡ ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¡ÊÀîÅÄ¾²í¡Ë
5ÏÈ9ÈÖ¡¡ ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê²£»³Éð»Ë¡Ë
5ÏÈ10ÈÖ¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º¡ÊÉðË¡Ë
6ÏÈ11ÈÖ¡¡¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¡Ê¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
6ÏÈ12ÈÖ¡¡¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¡ÊÅÄÊÕÍµ¿®¡Ë
7ÏÈ13ÈÖ¡¡¥ß¥Ë¥È¥é¥ó¥¶¥Ã¥È¡Ê»Åç¹î½Ù¡Ë
7ÏÈ14ÈÖ¡¡¥Æ¥£¥é¥È¡¼¥ì¡ÊÌÚÈ¨¹ªÌé¡Ë
7ÏÈ15ÈÖ¡¡¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡Êº´¡¹ÌÚÂçÊå¡Ë
8ÏÈ16ÈÖ¡¡¥µ¥È¥Î¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¡ÊD¡¥¥ì¡¼¥ó¡Ë
8ÏÈ17ÈÖ¡¡¥ô¡¼¥ì¥ô¡¼¡ÊÉÍÃæ½Ó¡Ë
8ÏÈ18ÈÖ¡¡¥³¡¼¥È¥¢¥ê¥·¥¢¥ó¡Ê¿û¸¶ÌÀÎÉ¡Ë
NHK¥Þ¥¤¥ëC¤Ï5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ40Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£