畑芽育と大橋和也(なにわ男子)がダブル主演する映画『君がトクベツ』より、事務所の垣根を越えたボーイズグループが共に歌い踊る主題歌「YOU ARE SPECiAL」の特別映像が解禁された。本作は、幸田もも子の漫画を実写映画化するラブストーリー。過去のトラウマからイケメン嫌いになった黒髪メガネの陰キャ女子・若梅さほ子(畑芽育)がある日偶然出会ったのは、誰もが知る国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND(ライクレジェンド)」のリーダー・桐ヶ谷皇太(大橋和也)だった。まさかの出会いと恋愛模様、皇太所属の「LiKE LEGEND」のメンバーも登場し…。

今回解禁となったのは、LiKE LEGENDによる主題歌「YOU ARE SPECiAL」の本編ライブシーンを特別に編集した映像の一部。「YOU ARE SPECiAL」は、楽曲コンセプトを人気グループBiSHなどが所属していたWACKの創業者である渡辺淳之介が担当し、原作者の幸田もも子とJ×S×Kが作詞を担当、さらに「鬼ノ宴」などで知られる2002年生まれの新世代シンガーソングライターの友成空が作曲を担当するという最先端のクリエイターたちが集結して制作された。それを大橋和也(なにわ男子)、木村慧人(FANTASTICS)、山中柔太朗(M!LK)、大久保波留(DXTEEN)、NAOYA(MAZZEL)という、事務所やグループの垣根も越えたボーイズグループが歌い上げた楽曲となっている。さらに、この度本楽曲のコレオグラフを、ME:IやITZY、TWSなど日本や韓国トップアーティストの振り付けほか、世界で活躍するダンサー、コレオグラファーのYUMEKIが担当することが明らかに。『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 』でカリスマあふれるダンストレーナーとして一躍有名となったYUMEKI。「YOU ARE SPECiAL」という王道アイドルソングに、YUMEKIらしい独創的なコレオグラフィーが加わり、それを普段は異なるグループで活躍するライクレの面々が踊り上げるという、本作でしか実現することができない特別なパフォーマンスが完成した。YUMEKIは振り付けに込めた思いについて、「普段さり気なく僕たちがしてる仕草を振付に入れられるように制作しました。もっと楽曲『YOU ARE SPECiAL』が好きになって下さると幸いですし、また違う目線で楽曲を楽しんで頂けるかと思います」とコメントを寄せている。大橋演じる皇太のソロパートから始まり、それぞれの細かい動きも見どころのダンスパート、山中演じる晴、大久保演じる優生、NAOYA演じる一生、木村演じる叶翔のソロパートが続き、各メンバーの個性が光るパフォーマンス。そしてサビパートでは、軽やかなリズムに、差し込む光の元でキラキラと踊るライクレが写し出される。さらに、この映像解禁に合わせてライクレメンバーの場面写真も追加解禁。それぞれの花を渡すライクレメンバーの先にいるのは?映画『君がトクベツ』は、6月20日より全国公開。