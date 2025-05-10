　10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比60円安の3万7460円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万7503.33円に対しては43.33円安。出来高は8921枚だった。

　TOPIX先物期近は2729ポイントと前日比7ポイント安、TOPIX現物終値比4.49ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 37460　　　　　 -60　　　　8921
日経225mini 　　　　　　 37445　　　　　 -75　　　202530
TOPIX先物 　　　　　　　　2729　　　　　　-7　　　 12605
JPX日経400先物　　　　　 24820　　　　　 -60　　　　1112
グロース指数先物　　　　　 673　　　　　　-4　　　　 842
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース