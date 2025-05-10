10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比60円安の3万7460円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万7503.33円に対しては43.33円安。出来高は8921枚だった。



TOPIX先物期近は2729ポイントと前日比7ポイント安、TOPIX現物終値比4.49ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 37460 -60 8921

日経225mini 37445 -75 202530

TOPIX先物 2729 -7 12605

JPX日経400先物 24820 -60 1112

グロース指数先物 673 -4 842

東証REIT指数先物 売買不成立



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