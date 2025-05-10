ミランvsボローニャ スタメン発表
[5.9 セリエA第36節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 19 テオ・エルナンデス
MF 20 アレックス・ヒメネス
MF 79 ジョアン・フェリックス
FW 9 ルカ・ヨビッチ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 32 カイル・ウォーカー
DF 33 D. Bartesaghi
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 フランチェスコ・カマルダ
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[ボローニャ]
先発
GK 1 ウカシュ・スコルプスキ
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 22 ハラランボス・リコヤニス
DF 29 ロレンツォ・デ・シルベストリ
DF 31 サム・ビュークマ
MF 6 ニコラ・モロ
MF 8 レモ・フロイラー
MF 18 トンマーゾ・ポベガ
FW 7 リッカルド・オルソリーニ
FW 24 タイス・ダリンガ
FW 30 ベンジャミン・ドミンゲス
控え
GK 23 ニコラ・バニョリーニ
GK 34 フェデリコ・ラバリア
DF 14 ダビデ・カラブリア
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 26 ジョン・ルクミ
DF 33 フアン・ミランダ
MF 17 O. El Azzouzi
MF 19 ルイス・ファーガソン
MF 20 ミシェル・アエビシェール
MF 80 ジョバンニ・ファビアン
FW 9 サンティアゴ・カストロ
FW 28 ニコロ・カンビアーギ
監督
ビンチェンツォ・イタリアーノ
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 19 テオ・エルナンデス
MF 20 アレックス・ヒメネス
FW 9 ルカ・ヨビッチ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 32 カイル・ウォーカー
DF 33 D. Bartesaghi
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 フランチェスコ・カマルダ
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[ボローニャ]
先発
GK 1 ウカシュ・スコルプスキ
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 22 ハラランボス・リコヤニス
DF 29 ロレンツォ・デ・シルベストリ
DF 31 サム・ビュークマ
MF 6 ニコラ・モロ
MF 8 レモ・フロイラー
MF 18 トンマーゾ・ポベガ
FW 7 リッカルド・オルソリーニ
FW 24 タイス・ダリンガ
FW 30 ベンジャミン・ドミンゲス
控え
GK 23 ニコラ・バニョリーニ
GK 34 フェデリコ・ラバリア
DF 14 ダビデ・カラブリア
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 26 ジョン・ルクミ
DF 33 フアン・ミランダ
MF 17 O. El Azzouzi
MF 19 ルイス・ファーガソン
MF 20 ミシェル・アエビシェール
MF 80 ジョバンニ・ファビアン
FW 9 サンティアゴ・カストロ
FW 28 ニコロ・カンビアーギ
監督
ビンチェンツォ・イタリアーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります