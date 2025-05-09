９日、ソ連大祖国戦争勝利８０周年記念式典に出席した習近平主席（前列右から７人目）。（モスクワ＝新華社記者／謝環馳）

　【新華社モスクワ5月9日】ロシアのモスクワで9日、ソ連大祖国戦争勝利80周年記念式典が盛大に開かれた。中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席と世界20余りの国や国際機関の指導者が招待を受けて出席した。

９日、赤の広場での式典の後、各国指導者らと共に無名戦士の墓を訪れ、献花し黙とうをささげる習近平主席。（モスクワ＝新華社記者／翟健嵐）
９日、ソ連大祖国戦争勝利８０周年記念式典に出席した習近平主席（前列中央左）。（モスクワ＝新華社記者／謝環馳）
９日、ソ連大祖国戦争勝利８０周年記念式典に出席した習近平主席（前列右から７人目）。（モスクワ＝新華社記者／謝環馳）
９日、ソ連大祖国戦争勝利８０周年記念式典に出席した習近平主席（前列右から７人目）。（モスクワ＝新華社記者／謝環馳）
９日、ソ連大祖国戦争勝利８０周年記念式典に出席した習近平主席（前列中央右）。（モスクワ＝新華社記者／謝環馳）
９日、式典の後、集合写真に納まる各国の指導者ら。（モスクワ＝新華社記者／黄敬文）