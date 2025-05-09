ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ロシアでソ連大祖国戦争勝利80周年記念の閲兵式 ロシアでソ連大祖国戦争勝利80周年記念の閲兵式 ロシアでソ連大祖国戦争勝利80周年記念の閲兵式 2025年5月9日 22時27分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ９日、ロシア・モスクワで、ソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式に参加した軍人。（モスクワ＝新華社記者／頼向東） 【新華社モスクワ5月9日】ロシアで9日、ソ連大祖国戦争勝利80周年を記念する閲兵式が盛大に開かれた。９日、ロシア・モスクワで、ソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式に参加した戦闘機の編隊。（モスクワ＝新華社記者／丁海濤）９日、ロシア・モスクワで、ソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式に参加した軍人。（モスクワ＝新華社記者／白雪騏）９日、ロシア・モスクワで、ソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式に参加した戦闘機の編隊。（モスクワ＝新華社記者／丁海濤）９日、ロシア・モスクワで、ソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式に参加した戦闘機の編隊。（モスクワ＝新華社記者／丁海濤）９日、ロシア・モスクワで、ソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式に参加した戦車。（モスクワ＝新華社記者／白雪騏）９日、ロシア・モスクワで、ソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式に参加した戦闘機の編隊。（モスクワ＝新華社配信）９日、ロシア・モスクワで行われたソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式で、部隊を観閲するベロウソフ国防相（手前右）。（モスクワ＝新華社記者／白雪騏）９日、ロシア・モスクワで、ソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式に参加した戦闘機の編隊。（モスクワ＝新華社記者／丁海濤）９日、ロシア・モスクワで、ソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式に参加した戦車。（モスクワ＝新華社記者／頼向東）９日、ロシア・モスクワで、ソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式に参加した戦車。（モスクワ＝新華社記者／白雪騏）９日、ロシア・モスクワで、ソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式に参加した戦闘機の編隊。（モスクワ＝新華社記者／丁海濤）９日、ロシア・モスクワで、ソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式に参加した軍人。（モスクワ＝新華社記者／白雪騏）９日、ロシア・モスクワで行われたソ連大祖国戦争勝利８０周年を記念する閲兵式で行進する女性兵士。（モスクワ＝新華社記者／姚大偉） リンクをコピーする みんなの感想は？