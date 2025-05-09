SBIËÌÈø¼ÒÄ¹¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¡¦ÀïË¡¤ò¶î»È¡×¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²þ³×¤Ë²þ¤á¤Æ°ÕÍß¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¥Õ¥¸Â¦¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤·¡¡ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¼èÄùÌò¸õÊä¤È¤·¤ÆÄó°Æ
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¼èÄùÌò¸õÊä¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ëSBI¤ÎËÌÈø¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌµÊó½·¤ÇÃÎ·Ã¤È·Ð¸³Åù¤òºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤¹·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡ËÌÈøµÈ¹§ ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹
¡ÖËÍ¤Ï°ìÃ¶¡¢²¾¤ËÀïÁè¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¡¢¤È¤³¤È¤ó¾¡¤Ä¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¡¦ÀïË¡¤ò¶î»È¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎËÌÈø¼ÒÄ¹¤Ï¤¤ç¤¦¤Î·è»»²ñ¸«¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²þ³×¤Ë²þ¤á¤Æ°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥Õ¥¸Â¦¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡ËÌÈøµÈ¹§ ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÉ¼·è¤Î·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤ó¤Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï³ô¤Ê¤é³ô¤òÉ¬Í×¤Ê¤À¤±Çã¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤¢¤ì¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï5%°Ê¾å¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÊø¤µ¤º¡¢µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂ¼¾åÀ¤¾´»á¤ä¡¢¤½¤ÎÄ¹½÷¤ÎÌîÂ¼°¼»á¤Ë¡Ö¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¼ÒÄ¹¤¬ÀèÆü¼¨¤·¤¿²þ³×°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó²þ³×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î²þ³×°Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¤È°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£