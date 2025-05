歌手のMay’nが9日、デビュー20周年を記念したベストアルバム『TWENTY//NEXT』を8月13日にリリースすることを発表した。同日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで開催された20周年記念コンサートのステージ上で明かされたもので、チケットは即日完売となる盛況ぶりだった。同作には、「graphite/diamond」「Chase the world」「Scarlet Ballet」など、May’nのキャリアを彩ってきた代表曲14曲の再録(Re-Recording)に加え、新曲1曲を含む全21曲を収録。May’n自身と音楽プロデューサー・加藤裕介氏が共同でプロデュースを手がけ、新たなアレンジとボーカル表現によって、原曲へのリスペクトを込めながら、ライブで育ててきた熱量や愛情を注ぎ込んだという。プロデュースアルバムならではの完成度を誇る意欲作に仕上がっている。

初回限定盤には、約24ページにおよぶ撮り下ろしフォトブックと、ミュージックビデオおよびメイキング映像を収録したBlu-rayが同梱。最新のアーティスト写真とジャケット写真も公開されており、20周年を迎えた現在のMay’nを象徴するビジュアルにも注目が集まる。さらに、秋には9年ぶりのシンフォニックコンサート『TWENTY Around for You』、2026年には『THE BEST of May’n』と題した20周年ライブツアーの開催も決定。3月には愛知・Zepp Nagoya、大阪・Zepp Namba、東京・Zepp Hanedaでの公演が予定されており、アニバーサリーイヤーを通して多彩な展開が続いていく。■May’nコメント昨年からRoad to 20th Anniversaryと題し、たくさんのわくわくを届けさせていただいていますが、20年の感謝とその先への決意を込めたベストアルバムを発売させていただくことが決まりました!原曲へのリスペクトを込めながら、LIVEで育ててきた熱量・愛情も込めて制作した20thバージョンの曲もたくさんあります。改めてこれまでリリースしてきた大切な曲たちを聴いてもらえるきっかけになったら嬉しいです。来年は周年を記念したツアー「THE BEST of May'n」もあります。欲張りに、好きなこと全部やろうって決めてるのでっ!ぜひついてきてくださいね!!■加藤裕介氏コメント今回ご縁を頂き、May’nさんと共同でアルバムプロデュースをさせていただきました。その中であらためてリプロダクト収録する楽曲に関しては、ずっと歌い続けながらファンの皆さんと共に育ててこられたイメージを大切にしながら、新たな魅力も感じて頂けるよう、色々な拘りを盛り込んでいます。また、アニバーサリーをお祝いする気持ちを込めながら新曲も制作させていただきましたので、そちらもご期待下さい。このアルバムをMay’nさんの新たな一歩として多くの方に聴いていただけると嬉しいです。■『May'n 20th Anniversary Live Tour 2026「THE BEST of May'n」』概要・3月8日(日)愛知・Zepp Nagoya・3月15日(日)大阪・Zepp Namba・3月21日(土)東京・Zepp Hanedaand more…※『May'n 20th Anniversary Symphonic Concert「TWENTY Around for You」』の詳細は近日発表