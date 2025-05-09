¡ØÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡Ù¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1000ËüÉôÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤Æ¾®Àâ´°Á´ÈÇ&¸¶ºîÁ´´¬BOX¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä
Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡ØÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡Ù(Ãø:Æô»ÒÁûÊ¼±Ò)¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1000ËüÉôÆÍÇË¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯7·î22Æü¤Ë¡Ø´°Á´ÈÇ ¾®Àâ¡¦ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯8·îÃæ½Ü¤Ë¡Ø¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡Ù¡¡Á£¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ø´°Á´ÈÇ ¾®Àâ¡¦ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù(1,650±ß)
¡Ø´°Á´ÈÇ ¾®Àâ¡¦ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù(1,650±ß)¤Ï¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡×¤Î¸¶ºî¡Ö¾®Àâ ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡×¤Ë¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÅ·µ´ÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÆæ¤ÎÉôÊ¬¡É¤òºå¸ýÏÂµ×ÀèÀ¸¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿´°Á´ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æô»ÒÉÁ¤¤ª¤í¤·É½»æ¤Ç¡¢ÁõÃú¤â¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
2025Ç¯8·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÁ´´¬BOX¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢Á´3¼ï¤Î¥»¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤ë¤È¸¶ºîÁ´65´¬+¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤¬Â·¤¦¤Û¤«¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡¢Æô»ÒÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¯ÊÝÂ¸ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡ÙBOX1 (19,000±ß)
BOX1(19,000±ß)¤Ë¤Ï¡ØÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡ÙÂè1´¬¡ÁÂè21´¬¤Þ¤Ç¤È¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡ØÇ¦¤¿¤Þ¤ÎÍ§ Å·Ç·´¬¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥±¡¼¥¹A¡¢BOX¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉA¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖBOX¸ÂÄêÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº1000ËüÉôµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥É(²¾)¡×¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ø¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡ÙBOX2 (18,500±ß)
BOX2(18,500±ß)¤Ë¤ÏÂè22´¬¡ÁÂè43´¬¤Þ¤Ç¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥±¡¼¥¹B¡¢BOX¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉB¡¢¤½¤·¤ÆBOX¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉA¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡ÙBOX3 (19,000±ß)
BOX3(19,000±ß)¤Ë¤ÏÂè44´¬¡ÁºÇ½ª´¬¤È¤Ê¤ëÂè65´¬(ÆÃÁõÈÇ)¤¬¼ý¤á¤é¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥±¡¼¥¹C¡¢BOX¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉC¡¢BOX¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉB¤¬ÉÕÂ°¡£½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ÎÍ½ÌóÄùÀÚ¤Ï6·î17Æü¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÃíÊ¸¤â²ÄÇ½¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤Î²Æ¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Ç¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×1000ËüÉôÆÍÇËµÇ°¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÆâÍÆ¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢HP¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø´°Á´ÈÇ ¾®Àâ¡¦ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù(1,650±ß)
¡Ø´°Á´ÈÇ ¾®Àâ¡¦ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù(1,650±ß)¤Ï¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡×¤Î¸¶ºî¡Ö¾®Àâ ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡×¤Ë¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÅ·µ´ÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÆæ¤ÎÉôÊ¬¡É¤òºå¸ýÏÂµ×ÀèÀ¸¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿´°Á´ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æô»ÒÉÁ¤¤ª¤í¤·É½»æ¤Ç¡¢ÁõÃú¤â¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ø¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡ÙBOX1 (19,000±ß)
BOX1(19,000±ß)¤Ë¤Ï¡ØÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡ÙÂè1´¬¡ÁÂè21´¬¤Þ¤Ç¤È¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡ØÇ¦¤¿¤Þ¤ÎÍ§ Å·Ç·´¬¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥±¡¼¥¹A¡¢BOX¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉA¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖBOX¸ÂÄêÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº1000ËüÉôµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥É(²¾)¡×¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ø¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡ÙBOX2 (18,500±ß)
BOX2(18,500±ß)¤Ë¤ÏÂè22´¬¡ÁÂè43´¬¤Þ¤Ç¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥±¡¼¥¹B¡¢BOX¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉB¡¢¤½¤·¤ÆBOX¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉA¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡ÙBOX3 (19,000±ß)
BOX3(19,000±ß)¤Ë¤ÏÂè44´¬¡ÁºÇ½ª´¬¤È¤Ê¤ëÂè65´¬(ÆÃÁõÈÇ)¤¬¼ý¤á¤é¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥±¡¼¥¹C¡¢BOX¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉC¡¢BOX¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉB¤¬ÉÕÂ°¡£½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ÎÍ½ÌóÄùÀÚ¤Ï6·î17Æü¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÃíÊ¸¤â²ÄÇ½¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤Î²Æ¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Ç¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×1000ËüÉôÆÍÇËµÇ°¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÆâÍÆ¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢HP¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£