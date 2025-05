ねぐせ。が、結成記念日である8月27日に地元・名古屋のライブハウスの聖地であるダイアモンドホールで、名古屋を拠点に活動する8バンドを招いてイベントを開催することを発表した。2020年8月27日、コロナ渦でライブシーンが軒並み制限されていた時期にねぐせ。は名古屋で結成された。同じ学校の同級生でも幼馴染でもない4人がライブハウスやバンド仲間を通じた縁から出会い結成されたバンド、それが「ねぐせ。」であるという。そして、コロナでキャパも声出しも制限されていた中でも、応援してくれて居場所を作ってくれたのが名古屋のライブハウスだったとのこと。

ライブ情報



◆<ねぐせ。5周年! 初のホールツアー ”HALL A NEW BEGINNING”>2025年3月30日(日)福岡サンパレス2025年4月12日(土)石川:本多の森北電ホール2025年4月19日(土)宮城:仙台銀行ホールイズミティ21 大ホール2025年4月29日(火祝)北海道:カナモトホール2025年5月9日(金)愛知:フォレストホール2025年5月18日(日)香川:サンポートホール高松 大ホール2025年5月22日(木)大阪:フェスティバルホール2025年6月15日(日)広島:上野学園ホール◆<5周年EXTRA EDITION>2025年6月21日(土)千葉:幕張メッセ 幕張イベントホール○チケット6,000円(税込)全席指定 / 幕張公演のみ7,777円(税込)全席指定チケット一般発売ローチケ:http://l-tike.com/neguse/イープラス:http://eplus.jp/neguse/ぴあ : https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=L6100026◆イベント/フェス出演情報2025年5月24日(土)<森、道、市場2025>2025年6月07日(土)<紀陽銀行 WITH REQUESTAGE>2025年7月12日(土)<Talking Rock! FES.2025>2025年7月19日(土)<OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025>2025年7月20日(日)<NUMBER SHOT 2025>2025年8月02日(土)<TETORA presents “KAKUSHIN CLUB”>2025年8月23日(土)<WILD BUNCH FEST. 2025 YUMEBANCHI 50th ANNIVERSARY>2025年8月24日(日)<Sky Jamboree2025〜one pray in nagasaki〜>