サンボマスターが、対バンツアー<全員優勝パレードツアー〜両校優勝〜>の大阪・仙台・名古屋の3公演の第1弾ゲストを発表した。結成25周年を記念し、『全員優勝VICTORY25』と釘打った全員優勝記念事業を進行中のサンボマスター。第3弾企画となる対バンツアー<全員優勝パレードツアー〜両校優勝〜>の大阪・仙台・名古屋の3公演でのゲストの第1弾として発表されたのは、ザ・クロマニヨンズ、サバシスター、星街すいせいの3組だ。

リリース情報



2025年8月6日(水)発売■VICTOR ONLINE STORE限定盤2Blu-ray+CD+ガイドブック『全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 コンプリートBOX』NZS-1004 ¥11,000(税込)[収録内容]Blu-ray Disc1:.全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナBlu-ray Disc2:ラブ フロム サンボマスター at 横浜アリーナライブCD:激レア秘蔵ライブ音源集※タイトル未定W横浜アリーナ全員優勝ガイドブック収蔵※Disc1、Disc2にはメンバー自らのオーディオコメンタリー特典「三人の楽屋ばなし」を収録!※デジパック仕様[豪華3大特典内容]‥狙發量鬼儺劵薀ぅ屐悒薀 フロム サンボマスター at 横浜アリーナ』結成20周年を迎えた2021年に無観客にて開催された伝説のライブ『ラブ フロム サンボマスター at 横浜アリーナ』映像を完全再編集にて収録!激レア秘蔵ライブ音源集!※タイトル未定これまで撮り溜めた膨大なライブアーカイブからメンバー自らが厳選した激レアライブ音源集!(詳細後日発表)2つの横浜アリーナライブを紐解く『W横浜アリーナ全員優勝ガイド』横浜アリーナで撮影された貴重なライブフォトに加え、結成からの25年間を振り返る超レアな長編インタビューに加え、2021年と2023年の横浜アリーナ2公演ライブを徹底大解剖!年間100本以上のライブレポートを執筆し、デビュー当時よりサンボマスターの軌跡を見続けてきたライブレポーターのソノダマンを監修、インタビュワーとして起用!ライブ映像をより深く楽しめるための貴重な裏話が存分に盛り込まれた読み応え抜群のW横アリガイドブック!■通常盤Blu-ray/DVD『全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナ』[Blu-ray]VIXL-483 ¥6,600(税込)[DVD]2枚組VIBL-1178〜1179 ¥6,600(税込)[収録内容]Blu-ray /DVD共通:全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナ※メンバー自らのオーディオコメンタリー特典「三人の楽屋ばなし」を収録[チェーン別オリジナル特典]タワーレコード全国各店 / タワーレコードオンライン 「オリジナル特典(内容後報)A」HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online 「オリジナル特典(内容後報)B」VICTOR ONLINE STORE 「オリジナル特典(内容後報)C」Amazon.co.jp 「オリジナル特典(内容後報)D」楽天ブックス 「オリジナル特典(内容後報)E」※Amazon.co.jp/楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。タワーオンラインBlu-ray:https://tower.jp/item/6747952DVD:https://tower.jp/item/6747954HMVオンラインBlu-ray:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15573944DVD:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15573946VOSBlu-ray:https://victor-store.jp/item/100525DVD:https://victor-store.jp/item/100524コンプリートBOX:https://victor-store.jp/item/100526アマゾンBlu-ray:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DR2RWQJBDVD:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DR2TZ61T楽天ブックスBlu-ray:https://books.rakuten.co.jp/rb/18110281/DVD:https://books.rakuten.co.jp/rb/18110282/