【あのちゃん】ano、2ndアルバム『BONE BORN BOMB』の新ビジュアル公開！ティアラのモチーフは「BONE（骨）」
■アートワークは「Margt（PERIMETRON）/マーゴ（ペリメトロン）が担当！
anoが6月4日にリリースする2ndアルバム『BONE BORN BOMB』（読み：ボンボンボン）の新ビジュアルが公開された。
新ビジュアルには、アルバムタイトルにある「BONE（骨）」をモチーフにしたティアラをつけたanoが写し出され、背景はanoが描いたオリジナルキャラクターなどのイラストをクリエイティブユニット「Margt（PERIMETRON）/マーゴ（ペリメトロン）」がグラフィックデザインにしたアートワークとなっている。
2ndアルバム『BONE BORN BOMB』には、「絶絶絶絶対聖域 / ano feat. 幾田りら」（映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』前章主題歌）、「愛してる、なんてね。」、「許婚っきゅん」（TVアニメ『らんま1/2』オープニングテーマ）、「この世界に二人だけ」、「ロりロっきゅんロぼ♡」（劇場版『僕とロボコ』主題歌）など全12曲を収録。その他、形態別の特典映像の内容などは特設サイトで。
なお、anoは9月3日に開催する自身初の日本武道館公演に先立ち、6月19日から愛知・Zepp Nagoya、大阪・Zepp Osaka Bayside、東京・Zepp Haneda（TOKYO）を巡るアルバムリリースツアー『BONE BORN BOMB TOUR』を行う。
リリース情報
2025.06.14 ON SALE
ALBUM『BONE BORN BOMB』
『BONE BORN BOMB』特設サイト
https://ano-special.com/bonebornbomb/
『BONE BORN BOMB TOUR』特設サイト
https://ano-special.com/bbbtour/
あの / ano OFFICIAL SITE
https://ano-official.com/