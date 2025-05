ロックバンド・Hi-STANDARD/NAMBA69の難波章浩が9日、自身のインスタグラムを更新。自身の誕生日である6月9日オープンを目標に、東京・浅草に出店するラーメン店「なみ福」への行き方をレクチャーした。難波は「なみ福浅草店は、雷門から徒歩すぐです」「Nami-Fuku Asakusa is just a short walk from Kaminarimon!」というコメントを投稿。さらに、となりのトトロの「さんぽ」をBGMに、早回しで雷門から店舗へ向かう動画を公開し、道案内した。

動画の最後には、現在改修中の店舗の様子も。玄関の看板を守るビニールに「近日オープン!! COMING SOON!! よろしくお願い致します」とサインする模様が公開されている。「なみ福」は、難波が多額の資金を出資し、クラウドファンディングも募って、有志が集まり、2022年9月に新潟・角田浜にオープンしたラーメン店。難波が「自分にとって一番のソウルフード」だと話す21年に閉店した新潟ラーメンの名店「楽久」の味を守りたいという強い思いから、その味を継承。素朴で懐かしさを感じさせる優しい味に、ファンも多く、また新潟でライブを行ったミュージシャンが数多く立ち寄るなど人気を博している。