Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ホント聴いてください！ マジで泣けちゃうんで!!」楽曲提供した『天才てれびくん』“てれび戦士”が歌う『こたえあわせ』配信決定
5月5日（月・祝）の放送では、出演・リリース情報などの近況を報告しました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
大森：藤澤先生が（NHK Eテレ）「天才てれびくん」の（ドラマコーナー）「ジオ物語」前編（5月5日（月・祝）放送）に出演しました〜！ 後編（5月12日（月）放送）はまた来週！
🍏あす #MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 出演！— NHK MUSIC （@nhk_musicjp） May 4, 2025 https://twitter.com/nhk_musicjp/status/1918946586257915904?ref_src=twsrc%5Etfw
【#天才てれびくん https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A9%E6%89%8D%E3%81%A6%E3%82%8C%E3%81%B3%E3%81%8F%E3%82%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw】
こどもの頃
「天才てれびくん」が大好きだったという藤澤さん✨
「ジオ物語」に2週連続出演！
てれび戦士が暮らす街の“美容室の店長”として登場💇
お楽しみに💨
📺5/5（月）17:30~Eテレhttps://t.co/YIMRMO5EgY https://t.co/YIMRMO5EgY pic.twitter.com/vyXAxeYsKG https://t.co/vyXAxeYsKG
藤澤：ちょっとさらっとしすぎじゃないですか（笑）。
大森：どうぞ、説明してください！
藤澤：大好きな「天才てれびくん」にゲスト出演と言いますか、させていただきました！
大森：私は（「天才てれびくん」の音楽コーナー）「MTK（Music Terebi Kun）」で関わらせてもらって、藤澤はドラマのほうでということで……
若井：すごいよ！
藤澤：ありがとうございます！ ぜひ後編も観てください!!
大森：そして、先ほどまでNHK総合で「Mrs. GREEN APPLE 10 YEARS SPECIAL」（5月5日放送。NHKプラスで見逃し番組配信あり ※5月12日まで）が放送されました！「ライラック」「クスシキ」「StaRt」「パブリック」「青と夏」「Attitude」「天国」を（披露しました）！ きゃ〜!!
若井：盛りだくさんですね〜！
【Mrs. GREEN APPLE 10 YEARS SPECIAL】— NHK MUSIC （@nhk_musicjp） May 2, 2025 https://twitter.com/nhk_musicjp/status/1918244337563123949?ref_src=twsrc%5Etfw
放送まであと3日🔥
🔻メンバーからメッセージが到着✨️https://t.co/AbvlPeNN7V https://t.co/AbvlPeNN7V
10年の歩みを彩る代表曲をたっぷりと🍏
内村光良さんとのトークでは藤澤さんが涙⁉️
📺5/5（月）22:00~ NHK総合#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #ミセス https://twitter.com/hashtag/%E3%83%9F%E3%82%BB%E3%82%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfwhttps://t.co/pJntxr07G3 https://t.co/pJntxr07G3 pic.twitter.com/d3NEWWfF2b https://t.co/d3NEWWfF2b
大森：そして！ 私、大森が楽曲提供しました「こたえあわせ」（てれび戦士ver.）が5月14日（水）に配信リリースが決定しました！
藤澤：楽しみ！
若井：配信されるんですね！
大森：配信されます！ ホント聴いてください！ マジで泣けちゃうんで!!
【NEWS🎧】— Mrs. GREEN APPLE （@AORINGOHUZIN） May 5, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1919316142796996923?ref_src=twsrc%5Etfw
#大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw がNHK Eテレの人気番組 「#天才てれびくん https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A9%E6%89%8D%E3%81%A6%E3%82%8C%E3%81%B3%E3%81%8F%E3%82%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 」の音楽コーナー#MTK https://twitter.com/hashtag/MTK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw へ楽曲提供した新曲『#こたえあわせ https://twitter.com/hashtag/%E3%81%93%E3%81%9F%E3%81%88%E3%81%82%E3%82%8F%E3%81%9B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 』が、5/14（水）0:00より配信決定！🌅
🎧https://t.co/6PoQLm4yUE https://t.co/6PoQLm4yUE
※ 配信開始後順次有効になります。
皆さま、楽しみにお待ちください🎶#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/ZD1xwuS1gt https://t.co/ZD1xwuS1gt
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5月5日（月・祝）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 5月13日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/