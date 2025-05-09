3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
5月5日（月・祝）の放送では、出演・リリース情報などの近況を報告しました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



大森：藤澤先生が（NHK Eテレ）「天才てれびくん」の（ドラマコーナー）「ジオ物語」前編（5月5日（月・祝）放送）に出演しました〜！ 後編（5月12日（月）放送）はまた来週！



藤澤：ちょっとさらっとしすぎじゃないですか（笑）。

大森：どうぞ、説明してください！

藤澤：大好きな「天才てれびくん」にゲスト出演と言いますか、させていただきました！

大森：私は（「天才てれびくん」の音楽コーナー）「MTK（Music Terebi Kun）」で関わらせてもらって、藤澤はドラマのほうでということで……

若井：すごいよ！

藤澤：ありがとうございます！ ぜひ後編も観てください!!

大森：そして、先ほどまでNHK総合で「Mrs. GREEN APPLE 10 YEARS SPECIAL」（5月5日放送。NHKプラスで見逃し番組配信あり ※5月12日まで）が放送されました！「ライラック」「クスシキ」「StaRt」「パブリック」「青と夏」「Attitude」「天国」を（披露しました）！ きゃ〜!!

若井：盛りだくさんですね〜！



大森：そして！ 私、大森が楽曲提供しました「こたえあわせ」（てれび戦士ver.）が5月14日（水）に配信リリースが決定しました！

藤澤：楽しみ！

若井：配信されるんですね！

大森：配信されます！ ホント聴いてください！ マジで泣けちゃうんで!!



----------------------------------------------------
5月5日（月・祝）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 5月13日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------

＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/