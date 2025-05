モンブランの万年筆を使ってオリジナルポストカードで手紙を書ける！モンブラン「ポップアップストア」

モンブランは、2025年5月14日(水)から5月19日(月)まで、阪急うめだ本店 9階 祝祭広場にてポップアップストアを開催します。

モンブラン「ポップアップストア」

モンブランは、2025年5月14日(水)から5月19日(月)まで、阪急うめだ本店 9階 祝祭広場にてポップアップストアを開催。

「書く文化」を継承し、啓蒙し続けるモンブランが、あらためて「書くこと」の重要性を共有するため“The Tree of Writing/かくことの木”と名付けられたアートインスタレーションを設置し、新作筆記具、レザーグッズ、ウォッチを中心に紹介します。

モンブランのアーティスティック ディレクター、マルコ・トマセッタによる“The Tree of Writing/かくことの木”は、紙で制作された葉や枝が生い茂る、約4メートルのアートインスタレーションです。

書く(「描く」「画く」ことも含む)というモンブランのルーツが広がり、現在のコレクションにインスピレーションを与えたように、書くことで時間と空間を超えて人々とつながり、記憶をとどめ、何世代にもわたってインスピレーションを与え続けられることを象徴しています。

この“The Tree of Writing/かくことの木”は、2025年のミラノファッションウィークで登場し、日本では初めて阪急百貨店で展開します。

“The Tree of Writing/かくことの木”には、阪急メンズ大阪のモンブランブティックにご来店いただいたお客様に事前に書いていただいたメッセージや絵を貼付し、このポップアップストア期間中展示をします。

また、このアートインスタレーションの下で、モンブランの万年筆を使ってオリジナルポストカードで手紙を書くこもともできます。

祝祭広場のポップアップストア会場にあるモンブランポストへ投函すると通常郵便にてお届けし、阪急メンズ大阪1階のモンブランブティック内に設置したポストに投函していただくと、公益財団法人日本郵趣協会が行う「タイムカプセル郵便」にて1年後にご希望のお送り先にお届けします。

また、5月14日(水)、17日(土)、18日(日)はカリグラファーが来場し、ポストカードにメッセージを書き添えるサービスも実施します。

またポップアップストア会場では、百貨店先行アイテムとして、エクストリーム3.0のカプセルコレクションを特別に展開します。

真っ白な紙に広がるブラックのインクを想起させるジャカード生地には、筆記文化というモンブランの原点に敬意を表したデザインが含まれています。

エクストリーム3.0 ジャカード カプセルコレクション

エクストリーム3.0 モンブラン 142 ラージ

モンブラン 142 ラージ 295,900円(税込)

エクストリーム3.0 メッセンジャー M LOCK 4810 バックル付

メッセンジャー M LOCK 4810 バックル付 226,600円(税込)

エクストリーム3.0 ポーチ

ポーチ 104,500円(税込)

時間や空間を超えて人々が繋がり、記憶を保存し、インスピレーションを与え続けるモンブランの世界観を、ぜひ“The Tree of Writing/かくことの木”の下でご体験ください。

ポップアップストア概要

期間 :2025年5月14日(水)〜5月19日(月)

場所 :阪急うめだ本店 9階 祝祭広場

サービス:マイスターシュテュック万年筆を使って、

オリジナルポストカードにお手紙を書いていただけます。

[祝祭広場のモンブランポストに投函]

ご希望のお送り先に通常郵便にてお届けします

[阪急メンズ大阪1階 モンブランポストに投函]

公益財団法人日本郵趣協会が行う「タイムカプセル郵便※」にて

1年後にご希望のお送り先にお届けします

(モンブランポストへ投函いただいたポストカードへの切手は

モンブランで用意します)

※タイムカプセル郵便とは

お客様自身が数年後(10年後まで)の自分・大切な人に手紙を書いていただき、未来の指定する日に、未来の指定する場所に届くよう、お手紙を管理・差し出すサービスです。

お手紙は、内閣府認定の公益財団法人日本郵趣協会が大切に保管し、お届けの指定日に合わせ、差し出します。

配達は、日本郵便株式会社が行います。

「タイムカプセル郵便」は日本郵政株式会社の登録商標です。

【カリグラファー来店】

5月14日(水) 12:00-17:00 島野真希さん

5月17日(土)、18(日) 11:00-18:00 太田めぐりさん

▼イメージは島野真希さんによるもの

カリグラファーがポストカードに一言書き添えます

【ライブペイント実施】

大阪出身のアーティストTakeshi Wada氏の来場が決定。

5月14日(水)、15日(木)の両日、ライブペイントを行います。

