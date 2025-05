BLACKPINKのROSÉ、ブラッド・ピット主演映画『F1／エフワン』OSTから新曲「Messy」をリリース＆MVも初公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BLACKPINKのメインボーカルROSE(ロゼ / 「E」は、アキュートアクセントありが正式表記)の新曲「Messy」が日本時間5月9日未明に配信リリースされた。

自身のインスタグラムで予告投稿をしていたこの新曲「Messy」は、ブラッド・ピット主演、ジョセフ・コシンスキー監督、ジェリー・ブラッカイマー・プロデュースという超強力な布陣と実際のF1グランプリを題材にしたハイテンションなアクションが話題の映画『F1/エフワン』のサウンドトラック『F1 THE ALBUM』からの先行楽曲。

Don Toliver(ドン・トリヴァー)とDoja Cat(ドージャ・キャット)による共演曲「Lose My Mind」に続くアルバムからの第2弾先行楽曲となる。

この新曲リリースに先立って、現地時間5月2日から4日にアメリカのマイアミで開催された『F1マイアミGP』にロゼが参加。5月3日に行われたスプリントレースのチェッカーフラッグを振るという大役をこなした他、以前から親交があったというF1ドライバー、ルイス・ハミルトンと再会した模様がF1公式SNSでもレポートされF1ファンの間でも大きな話題となっていた。

そして、「Messy」は楽曲配信とともにMVも同時に解禁となった。

このMVはブラッド・ピットをはじめとするメインキャストが登場する実際の映画のシーンとあらたに撮影されたROSEの映像が絶妙にシンクロするというスタイリッシュな映像で、F1グランプリのレースも行われるラスベガスの路上で撮影されたシーンも含まれている。

4月中旬には、ROSEがラスベガスの街中を封鎖して大規模な撮影を行っていたことがSNSで大きなニュースとなっていたが、実はこのMVの撮影を行っていたことが明らかとなった。

映画『F1/エフワン』のサウンドトラック『F1 THE ALBUM』は、映画公開日と同じ6月27日に配信リリース。ROSEをはじめ、エド・シーラン、バーナ・ボーイ、ロディ・リッチ、テイト・マクレー、RAYE、ドム・ドラ、クリス・ステイプルトン、ティエスト、セクシー・レッドといった今をときめくスーパースターたちの新曲が収録されることが発表されており、映画と同様、今年の音楽界を席巻する一作となりそうだ。

■ROSE コメント

皆さん、ロゼです。私にとって初めての映画のサウンドトラックである、『F1/エフワン』からの新曲「Messy」がリリースされました。私が愛してるのと同じくらいみんなもこの曲を愛してくれて、そして映画も楽しんでくれたら嬉しいです。私も映画のシーンをいくつか観させてもらったんですが、それはもう、信じられないくらいの出来でした。なので、みんなも本編を楽しんで観てくれたら嬉しいです。それでは皆さんにたくさんの愛を贈ります!

リリース情報

2025.05.09 ON SALE

ROSE

DIGITAL SINGLE「Messy」

2025.06.27 ON SALE

Various Artists

DIGITAL ALBUM『F1 THE ALBUM』

『F1 THE ALBUM』OFFICIAL SITE

https://www.f1thealbum.com/

『F1/エフワン』作品サイト

https://wwws.warnerbros.co.jp/f1-movie/

BLACKPINK OFFICIAL SITE

https://ygex.jp/blackpink/

BLACKPINK GLOBAL OFFICIAL FANCLUB BLINK MEMBERSHIP (JP)

https://blackpink-official.jp/