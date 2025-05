「to an extent」の意味は？覚えておくと便利！

果たして、正解は?

正解は「ある程度」でした!

「extent」には「範囲」という意味になり、「to an extent」は直訳すると「〜の範囲で」という意味になります。

会話で頻出のフレーズなので、ぜひ覚えておきましょう。

「To an extent, she grew older, but she was still beautiful.」

(彼女はある程度年をとっていたが、それでも美しかった)

あなたはわかりましたか?

