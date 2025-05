「鉄板鍋 とら五 富士インター店」で展開中の“韓国屋台”風 空間『ポチャエリア』が、2024年11月のオープンから半年で来店者数1,000人突破しました。

鉄板鍋 とら五 富士インター店『ポチャエリア』

「鉄板鍋 とら五 富士インター店」で展開中の“韓国屋台”風 空間『ポチャエリア』が、2024年11月のオープンから半年で来店者数1,000人突破。

SNSや口コミで話題を集め、幅広い層から好評を博しています。

“ポチャ”とは韓国語で「屋台」を意味し、現地の賑わいや空気感を再現したこのエリアでは、異国情緒あふれる空間演出とここでしか味わえない限定メニューを楽しめます。

地元の若者グループから観光客・家族連れまで、様々なシーンでの利用が増加中です。

■『ポチャエリア』とは?

本場・韓国の屋台のようにネオンが輝く入口

『ポチャエリア』は、通常の客席とは完全に分かれた専用空間。

入り口をくぐると、まるで本場・韓国の屋台に迷い込んだかのような没入感あふれる非日常体験が広がります。

ネオンライトや韓国語の看板などポップな装飾が彩る店内は、料理だけでなく雰囲気そのものを楽しめる設計。

女子会や誕生日会、グループの貸切利用にもぴったりな“食べて、撮って、楽しめる”新感覚スポットです。

■人気の限定メニュー(一部)

・ポチャ プルコギ

・ポチャ サムギョプサル

・ポチャ タッカンマリ

・ヤンニョムチキン

・韓国ドリンク&スイーツ

※季節限定メニューも随時登場中

■空間のこだわり

・屋台感を演出するネオンと韓国風インテリア

・雨の日でも楽しめる常設型の屋内ポチャ体験

・グループ貸切や団体利用にも対応(事前予約制)

※予約のお客様は何名でも貸切可能

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 異国情緒あふれる空間演出!鉄板鍋 とら五 富士インター店『ポチャエリア』 appeared first on Dtimes.