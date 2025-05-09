àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êáµþÅÔ½Ð¿È¤Î43ºÐ½÷Í¥¡Ö¿§¤âÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Ô¥¢¥¹¤¬¡Ä¡×¡Ö¾®´é¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¡×¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò(43)¡áµþÅÔÉÜ±§¼£»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¼♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ª¤Î²¼¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿È±¤ò¿¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¤·¤¿¾åÈ¾¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö²£¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Ä¤·¤Æ¡¢¸å¤í¤Ï¾¯¤·Ã»¤á¤Ë♡¿§¤âÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¿·¤·¤¤È±·¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#newhair¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ø¥¢¡¼¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹!¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥¹¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾®´é¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£