¡ÖËÍ¤Î²È¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×Î¥º§¤Ë½ý¤Ä¤¡¢²È¤ò¼º¤Ã¤¿½÷À¤Ø¸åÇÚ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¡¿¥µ¥ì¤Æ¤«¤é¥â¥Æ¤Þ¤¹§
¡Ø¥µ¥ì¤Æ¤«¤é¥â¥Æ¤Þ¤¹¡Ù¡ÊÉ÷ÂôÉ¹²Ö¡§¸¶ºî¡¢ÄÇÍÕ¤¤Î¤³¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡Ø¥µ¥ì¤Æ¤«¤é¥â¥Æ¤Þ¤¹¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
Æ´¤ì¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¡¢·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò²æËý¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÍ¼¹á¡£¤·¤«¤·¡¢Â«Çû¤Î¶¯¤¤É×¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÅØÎÏ¤âµõ¤·¤¯É×¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡¢Î¥º§¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¤Î¤Ê¤«¤ÇÇ¯²¼¾å»Ê¡¦ÁÕ¿Í¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë±¿Ì¿¤ÎÎø¤Î»õ¼Ö¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤¿¡½¡½¡£É×¤È¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¤Æ¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿½÷À¤ÎËÜÅö¤ÎÎø¤¬»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¡Ø¥µ¥ì¤Æ¤«¤é¥â¥Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¥µ¥ì¤Æ¤«¤é¥â¥Æ¤Þ¤¹¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
Æ´¤ì¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¡¢·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò²æËý¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÍ¼¹á¡£¤·¤«¤·¡¢Â«Çû¤Î¶¯¤¤É×¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÅØÎÏ¤âµõ¤·¤¯É×¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡¢Î¥º§¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¤Î¤Ê¤«¤ÇÇ¯²¼¾å»Ê¡¦ÁÕ¿Í¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë±¿Ì¿¤ÎÎø¤Î»õ¼Ö¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤¿¡½¡½¡£É×¤È¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¤Æ¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿½÷À¤ÎËÜÅö¤ÎÎø¤¬»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¡Ø¥µ¥ì¤Æ¤«¤é¥â¥Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª