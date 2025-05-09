INI¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡ÖINI¤ÈMINI¤Î³×Ì¿¤Ï¤Þ¤À¤ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×
INI¡ÊC¡ËLAPONE ENTERTAINMENT
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]¡Ù¤¬¡¢5·î6Æü¡¦7ÆüÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛINI¡Ø2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]¡Ù¤ÎÌÏÍÍ
Á´¹ñ5ÅÔ»Ô15¸ø±é¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖXQUARE(¥¹¥¯¥¨¥¢)¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÈINI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊýË¡¤ÇÆ³¤¯¿·¤¿¤Ê³×Ì¿¤Î¾ì½ê¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖX:Ì¤ÃÎ¿ô=INI¡×¤È¡ÖSQUARE:³×Ì¿¤¬µ¯¤³¤ë¹¾ì=¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£½øÈ×¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇMINI(¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à)¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7ºîÏ¢Â³¥Ï¡¼¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿7THSINGLE¡ØTHE VIEW¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWMDA(Where My Drums At)¡×¤ä¼«¿È½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥·¥ó¥°¥ë¡ØTHE FRAME¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖLOUD¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6·î25Æü(¿å)È¯Çä¤Î3RD ALBUM¡ØTHE ORIGIN¡Ù¤«¤é¡¢¡ÖPotion¡×¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÓºêÍý¿Í¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¡¢5·î2Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢MINI¤Î³Ý¤±À¼¤ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤¬¤¯¤ë¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¼Â¤Ïº£Æü¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï6·î¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤òÌµ»ö¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤Èº£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
3ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ë¤ÏÄêµÁ¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¿ô¤ÊINI¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤È¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÓºê¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ì(INI¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°)¤ËËÜµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤·¤«Ìµ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¡ª¡×¡¢µöËËÞ¤Ï¡ÖINI¤ÈMINI¤Î³×Ì¿¤Ï¤Þ¤À¤ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òMINI¤ËÆÏ¤±¤¿¡£