グローバルボーイズグループ・JO1が、大阪・関西万博(大阪・夢洲)に登場することが9日、発表された。6月15日に開催される吉本興業×国連のイベント『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』のステージで実現する。吉本と国連がタッグを組む同イベントでは、持続可能な開発目標(SDGs)への意識を高めながら、「すべての参加者が笑顔でひとつになる日」を目指す。万博会場各所で様々な催しを展開。来場者は誰でも参加でき、万博会場を歩いて楽しみながら、参加者全員にSDGsの精神にも通じる「それぞれの目標」を見つけてもらう。

吉本興業パビリオン「よしもとwaraii myraii館」では、「こころとからだにつながる笑いのチカラ」をテーマに、若手からベテランまで人気芸人が多数出演し、誰もが笑顔になれるステージを届ける。「人類は団結したとき最も強くなる。」がテーマの国連パビリオンでは、国連と日常生活の関わりを楽しく解説する。そして、メイン会場となるEXPOホール「シャインハット」でのオープニング&クロージングステージには、JO1がスペシャルサポーターとして登場、クロージングステージではパフォーマンスを披露する。JO1は、3月5日のニューヨークの国連本部訪問の経験を糧に、エンタテインメントとSDGsの橋渡し役を務める。万博会場各所を使って、JO1メンバーのオリジナルメッセージ付き画像が出現するスタンプラリーなども実施される。オープニングステージとクロージングステージの観覧は予約抽選の申し込みが必要。イベントの模様は、YouTube「吉本興業チャンネル」で生配信を予定(一部内容が配信されない場合あり)。■詳細オープニングステージ6月15日(日)開場11:00/12:00〜12:45予定スペシャルサポーターを務めるJO1オリジナルスタンプラリーや、参加者一人ひとりに「自分自身の目標」を見つけてもらう特別企画も紹介。さらに、国連パビリオン代表のマーヘル・ナセル氏からのメッセージのほか、会場内の各パビリオンと中継をつなぎ、華やかなステージをお届け。会場:EXPOホール「シャインハット」参加方法:予約抽選申込が必要出演JO1(スペシャルサポーター)、マーヘル・ナセル(国連事務次長補 兼 国連パビリオン代表)ほか※JO1による歌唱・パフォーマンスはなし※イベントの模様はYouTube「吉本興業チャンネル」にて生配信を予定。一部内容が配信されない場合もあり。クロージングステージ2025年6月15日(日)開場17:00/18:00〜19:00予定スペシャルサポーター・JO1がパフォーマンスを披露。参加者それぞれが掲げた「目標」を振り返り、感動あふれる特別な1日を締めくくる。会場:EXPOホール「シャインハット」参加方法:事前抽選出演JO1(スペシャルサポーター)、マーヘル・ナセル(国連事務次長補 兼 国連パビリオン代表)ほか※イベントの模様はYouTube「吉本興業チャンネル」にて生配信を予定。一部内容が配信されない場合もあり。JO1とつなぐMY GOALS スタンプラリーJO1といっしょに、自分の目標やSDGsについてもっと身近に感じてみよう!会場にあるQRコードを読み込むと、メンバーのオリジナルメッセージ付き画像が出現!スタンプを全部集めた人には、ここだけのイベントグッズをプレゼント。スマホやタブレットがあれば誰でも参加可能。※JO1の出演はなし