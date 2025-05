◆akko、長女・LIOと親子ショット披露

【モデルプレス=2025/05/09】My Little Loverのボーカル・akkoが5月5日、自身のInstagramを更新。自身のライブで泣く長女でシンガーソングライターのLIO(越野アンナ)との親子ショットを公開した。akkoは「ママのライブで毎回泣いてくれる長女 楽屋でも号泣しててめっちゃ可愛かった」と添えて、LIOと顔を密着させた親子ショットを公開。My Little Loverは5月1日、2日にライブ「My Little Lover ☆ acoakko live, 30th Anniversary Celebration」を開催していた。

◆akkoの投稿に反響

この投稿には「目鼻立ちがママそっくり」「お2人とも可愛い」「仲良しで素敵」「親子共演してほしい」といった声が寄せられている。akkoは1996年に音楽プロデューサーでMy Little Loverのキーボードを担当していた小林武史と結婚し、長女・LIO、次女で歌手のHARUHIを出産した。2008年に小林と離婚。2014年に自身のブログを通じて一般男性との再婚を発表した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】