30MLの新作発表番組「第10回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」が6月2日に配信決定
【第10回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】 6月2日19時より配信予定
(C)BANDAI SPIRITS 2019
BANDAI SPIRITSは、配信番組「第10回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を6月2日19時より配信することを発表した。
本番組は同社プラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」の新商品を発表する番組。番組内では「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」、「30 MINUTES SISTERS（30MS）」、「30 MINUTES FANTASY（30MF）」、「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の4シリーズの新情報の公開が予定され、担当プロデューサーによる開発秘話なども発表予定。
⠀／⠀／- 30 MINUTES MISSIONS公式SNS (@30mmissions) May 9, 2025
📢 第10回新商品発表会 開催決定！
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第10回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会
6月2日(月)19:00~
配信決定！👏
「30 MINUTES CHANNEL」
YouTube生配信でお届けいたします！https://t.co/aFlbyL3Fla
記念すべき第10回！
今回はどんな発表があるのか…！
ぜひお楽しみに！✨… pic.twitter.com/xRQltuUM91
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