【第10回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】 6月2日19時より配信予定

　BANDAI SPIRITSは、配信番組「第10回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を6月2日19時より配信することを発表した。

　本番組は同社プラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」の新商品を発表する番組。番組内では「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」、「30 MINUTES SISTERS（30MS）」、「30 MINUTES FANTASY（30MF）」、「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の4シリーズの新情報の公開が予定され、担当プロデューサーによる開発秘話なども発表予定。

(C)BANDAI SPIRITS 2019
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