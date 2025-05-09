¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥¬¥ó¥º¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¡¦¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥í¡¼¥º ​​​​​​​¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@gunsnroses¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

­à¶½Ê³¤ÈÍ¾±¤­á¤¬¤¤¤Þ¤À»Ä¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö

¡¡ÀèÆü¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£¶½Ê³¤ÈÍ¾±¤¤ÎÎä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ø±é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Í¡¢²£ÉÍ!Ã¯¤¬¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤ËÍè¤¿¤ó¤À?¡×¤È¡¢5·î5Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤ÎK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÇòÇ®¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥¬¥ó¥º¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¡¦¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥í¡¼¥º
¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@gunsnroses¤è¤ê¡Ë
2016Ç¯¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¬¥ó¥º¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥À¥Õ¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¥¬¥ó
¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@gunsnroses¤è¤ê¡Ë
¥À¥Õ¤È¤È¤â¤Ë2016Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥·¥å
¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@gunsnroses¤è¤ê¡Ë

¡Ö¹¥¤­¤Ê¶Ê¤òÀ¸¤ÇÄ°¤±¤Æ´ò¤·¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼

¥®¥¿¡¼¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¿¥¹
¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@gunsnroses¤è¤ê¡Ë
¿·¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼
¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@gunsnroses¤è¤ê¡Ë

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë3»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¹¥¤­¤Ê¶Ê¤òÀ¸¤ÇÄ°¤±¤Æ´ò¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¤ò´Ñ¤Æ¤­¤¿ !Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿!¡×¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£


 