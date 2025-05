DEZERTが、主催イベント<DEZERT PARTY Vol.17 -EXTRA EDITION- DEZERT x DIAURA>を、5月3日に東京・恵比寿LIQUIDROOMにて開催した。<DEZERT PARTY>は、DEZERTが活動初期から不定期開催しているイベントで、17回目の対バン相手に選ばれたのは、同世代としてシーンを牽引し続けているDIAURAだ。またサポートアクトとして、V系メタルコアバンドDEXCOREが参加した。

公演概要



<DEZERT PARTY Vol.17 -EXTRA EDITION- DEZERT x DIAURA>2025年5月3日(土)東京・恵比寿LIQUIDROOMSETLIST◾️DEXCORE1.SKINDEEP2.DRAGOUT.3.Place where we belong4.Still alive◾️DIAURA1.倒錯症レジスタンス2.胎動3.THIS IS MY CULT.4.SIRIUS5.Ephemeral6.Optimal fiction7.STARRY INFERNO8.ドラスティックダイヴ9.MASTER10.赤い虚像11.Doomsday◾️DEZERT◾️1.「眩暈」2.「死刑宣告」3.匿名の神様4.心臓に吠える5.「絶蘭」6.ミスターショットガンガール7.「変態」with 架神(DEXCORE)8.僕等の夜について9.「君の子宮を触る」10.TODAYEN1. MASTER -DIAURA cover- with yo-ka(DIAURA)・佳衣(DIAURA)EN2. 「殺意」with yo-ka(DIAURA)・佳衣(DIAURA)・架神(DEXCORE)EN3. 「秘密」with DIAURA・DEXCOREEN4. MASTER -DIAURA cover- with DIAURA・DEXCORE