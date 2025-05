成田昭次、寺岡呼人、青山英樹からなる3ピースバンド・NARITA THOMAS SIMPSONが、6月より開催するライブツアー『KURE Presents THE VERY BEST OF FANTASY NARITA THOMAS SIMPSON 夏越の大祓 2025』の追加公演を9日に発表。これにより、Billboard Liveでの全日程が10日間・全20公演となり、日本人アーティストとしては同会場における最長連続公演記録の更新に挑む。

同ツアーは、6月27日にリリースされるライブBD&DVD『THE VERY BEST OF FANTASY NARITA THOMAS SIMPSON』の発売にあわせて行われるもの。今回追加されたのは、7月26日、27日のBillboard Live TOKYO公演。1日2ステージ制で行われ、全公演でバンドの世界観を体感できる構成となる。また、ツアー開催に先立ち、新しいビジュアルが公開された。時を超える音の旅を奏でる3人の、現実と幻想が交差するような世界観が表現された新ビジュアルは、パッケージデザインにも使用される予定だ。追加公演のチケットは、11日午後9時よりファンクラブ会員向けの抽選先行が開始。6月5日からはClub BBL会員先行、12日から一般発売が予定されている。