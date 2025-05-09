内田彩、10周年記念アルバム『Re:birthday』ジャケット写真公開
内田彩が、彼女の誕生日となる7月23日にリリースするアーティストデビュー10周年を記念したニューアルバム『Re:birthday』のジャケット写真を公開した。
◆内田彩 画像
内田彩は、2014年11月12日にファーストアルバム『アップルミント』でアーティストデビューし、現在デビュー10周年を迎えている。ニューアルバム『Re:birthday』は、2024年に発表した10周年記念シングル楽曲や、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」のほか、内田彩の10年間の楽曲を彩ってきた作家陣による新録曲6曲を収録する。
▲初回限定盤
▲通常盤
さらに、9月15日には神奈川・関内ホール 大ホールにて、昼公演を2015年に開催した1stライブを再演する＜AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE 〜アップルミント Baby, Are you ready to go?〜＞、夜公演を最新アルバムタイトルを冠に10周年を締めくくる＜AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE 〜Re:birthday〜＞と題した昼夜異なるコンセプトライブを開催する。バンドメンバーには、黒須克彦（B）、村田一弘（Dr）、宮崎京一（G）、YOSHIHIRO（G）、野崎洋一（Key）が名を連ねている。
『Re:birthday』10周年記念セットの予約者を対象としたチケット超最速先行申込は5月11日23時59分まで、初回限定盤の予約者を対象としたチケット最速先行は5月18日23時59分までとのこと。
さらに、内田彩『Re:birthday』の発売を記念した、ガラポン大抽選会やサンキューオリジナルショッパーイベント、トーク＆ミニライブの開催も決定しているので、こちらも是非チェックしていただきたい。
リリース情報
2025年7月23日（水）
10周年記念セット：CD+2Blu-ray(LIVE)+2アクリルスタンド｜￥18,700（税込）｜コロムビアミュージックショップ限定販売
初回限定盤：COZX-2188-2189｜CD+Blu-ray(MV)｜￥4,400（税込）
通常盤：COCX-42509｜CD｜￥3,300（税込）
▲初回限定盤
▲通常盤
◆共通：CD（収録順未定）
・fuwari（作詞：中村彼方 作曲・編曲：松坂康司）★新録
・Minty Smile（作詞：habana 作曲：持田裕輔 編曲：佐藤清喜）★新録
・Not Enough（作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：黒須克彦）★新録
・Summer Lasting（作詞：東乃カノ 作曲：宮崎京一 編曲：清水“カルロス”宥人）★新録
・Veil of Lies（作詞・作曲・編曲：小野貴光）★新録
・初めて会った日（作詞・作曲：金子麻友美 編曲：佐藤清喜）★新録
・Explosive Heart（作詞・作曲・編曲：永塚健登）
・にぎやかな心たち（作詞：只野菜摘 作曲・編曲：坂部剛）
・ヘルプ！！（作詞・作曲：俊龍 編曲：Sizuk）
・うさぎのプティフール（作詞・作曲・編曲：ササキトモコ）
・with me（作詞・作曲・編曲：hisakuni）
◆初回限定盤：1Blu-ray（収録順未定）
Explosive Heart (Music Video) / にぎやかな心たち (Music Video) / ヘルプ！！ (Lyric Video) / うさぎのプティフール (Lyric Video) / with me (Visualizer)
＋アルバム新録曲からMusic Video、Music Video Making Movie、Lyric Videoを収録予定
◆10周年記念セット：2Blu-ray
声優・アーティストの内田彩が、2025年2月23日にZepp DiverCity（TOKYO）で開催した10周年記念ツアーファイナル公演『AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年』side A、side Bの両公演を全編収録。内田彩の持ち曲78曲を2つのセットリストで全曲披露し、色とりどりの楽曲が彩り豊かに混ざり合っていく“マーブル”アレンジも話題となった同公演を、Blu-ray2枚組でコンプリートできるファン必携アイテムです。
◆＜AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side A＞
Overture/アップルミント/Breezin'/キックとパンチどっちがいい?/オレンジ/Pale Blue/Bright way/Growing Going/ドーナツ/Our Wind/絶望アンバランス/MELODY/ONE WAY/Sweet Rain/Reverb/泣きべそパンダはどこへ行った/Party Hour Surprise!/リボンシュシュ/笑わないで/カレンデュラ、揺れる/Blue Flower/DECORATE/Because of you/運命じゃなかった/キリステロ/ANSWER/グロー/Yellow Sweet/with me/Beautiful world/Everlasting Parade/Merry Go/So Happy/Destiny/声/Sweet Dreamer/ピンク・マゼンダ/Say Goodbye, Say Hello/まるで元気/ヘルプ！！/Explosive Heart/にぎやかな心たち
◆＜AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side B＞
Overture/Blooming!/スニーカーフューチャーガール/いざゆけ! ペガサス号/Let it shine/Canary Yellow/Preview/Go! My Cruising!/Holiday/ソレイユを臨んで/シリアス/Ruby eclipse/Like a Bird/最後の花火/Sign/うさぎのプティフール/妄想ストーリーテラー/Daydream/EARNEST WISH/Inferior Mirage/Frozen/KANRANSHA/Close to you/ハルカカナタ/afraid.../Under Control/カレイドスコープロンド/Floating Heart/color station/リードを外して/Candy Flavor/Roman tic-tac/What you want!/Sweet Little Journey/Ordinary/Endless roll/SUMILE SMILE/with you/まるで元気/ヘルプ！！/Explosive Heart/にぎやかな心たち
◆10周年記念セット：2アクリルスタンド
内田彩のアーティストデビュー10周年記念ツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年』side A、side Bの衣装を着用した2つの異なるアクリルスタンドです。
・AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side A アクリルスタンド
・AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side B アクリルスタンド
★CD購入者特典・イベント・ライブ先行情報：https://columbia.jp/uchidaaya/
ライブ情報
日程：2025年9月15日（月・祝）開場14:15／開演15:00
バンド：黒須克彦（B）、村田一弘（Dr）、宮崎京一（G）、YOSHIHIRO（G）、野崎洋一（Key）
＜AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE 〜Re:birthday〜＞
日程：2025年9月15日（月・祝）開場17:45／開演18:30
会場：神奈川・関内ホール 大ホール(〒231-8455 神奈川県横浜市中区住吉町4-42-1）
バンド：黒須克彦（B）、村田一弘（Dr）、宮崎京一（G）、YOSHIHIRO（G）、野崎洋一（Key）
席種・料金：全席指定・￥9,900(税込)
主催・企画：日本コロムビア
制作：モストプランニング
・内田彩『Re:birthday』10周年記念セット 予約者超最速先行
5月5日（月・祝）20:00〜5月11日（日）23:59
・内田彩『Re:birthday』初回限定盤 予約者超最速先行
5月5日（月・祝）20:00〜5月18日（日）23:59
・コロムビアミュージックショップにて先行受付中：https://shop.columbia.jp/shop/e/euchidaaya0915/
グッズ情報
TOG-2230｜\15,000（税込）｜コロムビアミュージックショップ受注限定販売
◆収録内容
・時間だよ！おしらせとうばん 内田彩×呼び込み君 特別仕様 ver.
装置本体＋呼び込み君型カバー
内田彩オリジナルボイスによる10件の録音メッセージ＋6件の時報を収録
・内田彩×呼び込み君コラボアクリルチャーム
・内田彩×呼び込み君コラボ缶バッジ
◆受注期間
2025年5月5日（月）20:00〜5月18日（日）23:59
◆商品発送
2025年6月中旬ころ予定
コロムビアミュージックショップにて受注受付中：https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8592/
関連リンク◆内田彩 オフィシャルサイト
◆内田彩 オフィシャルYouTubeチャンネル
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