リリース情報



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内田彩『Re:birthday』2025年7月23日（水）10周年記念セット：CD+2Blu-ray(LIVE)+2アクリルスタンド｜￥18,700（税込）｜コロムビアミュージックショップ限定販売初回限定盤：COZX-2188-2189｜CD+Blu-ray(MV)｜￥4,400（税込）通常盤：COCX-42509｜CD｜￥3,300（税込）◆共通：CD（収録順未定）・fuwari（作詞：中村彼方 作曲・編曲：松坂康司）★新録・Minty Smile（作詞：habana 作曲：持田裕輔 編曲：佐藤清喜）★新録・Not Enough（作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：黒須克彦）★新録・Summer Lasting（作詞：東乃カノ 作曲：宮崎京一 編曲：清水“カルロス”宥人）★新録・Veil of Lies（作詞・作曲・編曲：小野貴光）★新録・初めて会った日（作詞・作曲：金子麻友美 編曲：佐藤清喜）★新録・Explosive Heart（作詞・作曲・編曲：永塚健登）・にぎやかな心たち（作詞：只野菜摘 作曲・編曲：坂部剛）・ヘルプ！！（作詞・作曲：俊龍 編曲：Sizuk）・うさぎのプティフール（作詞・作曲・編曲：ササキトモコ）・with me（作詞・作曲・編曲：hisakuni）◆初回限定盤：1Blu-ray（収録順未定）Explosive Heart (Music Video) / にぎやかな心たち (Music Video) / ヘルプ！！ (Lyric Video) / うさぎのプティフール (Lyric Video) / with me (Visualizer)＋アルバム新録曲からMusic Video、Music Video Making Movie、Lyric Videoを収録予定◆10周年記念セット：2Blu-ray声優・アーティストの内田彩が、2025年2月23日にZepp DiverCity（TOKYO）で開催した10周年記念ツアーファイナル公演『AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年』side A、side Bの両公演を全編収録。内田彩の持ち曲78曲を2つのセットリストで全曲披露し、色とりどりの楽曲が彩り豊かに混ざり合っていく“マーブル”アレンジも話題となった同公演を、Blu-ray2枚組でコンプリートできるファン必携アイテムです。◆＜AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side A＞Overture/アップルミント/Breezin'/キックとパンチどっちがいい?/オレンジ/Pale Blue/Bright way/Growing Going/ドーナツ/Our Wind/絶望アンバランス/MELODY/ONE WAY/Sweet Rain/Reverb/泣きべそパンダはどこへ行った/Party Hour Surprise!/リボンシュシュ/笑わないで/カレンデュラ、揺れる/Blue Flower/DECORATE/Because of you/運命じゃなかった/キリステロ/ANSWER/グロー/Yellow Sweet/with me/Beautiful world/Everlasting Parade/Merry Go/So Happy/Destiny/声/Sweet Dreamer/ピンク・マゼンダ/Say Goodbye, Say Hello/まるで元気/ヘルプ！！/Explosive Heart/にぎやかな心たち◆＜AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side B＞Overture/Blooming!/スニーカーフューチャーガール/いざゆけ! ペガサス号/Let it shine/Canary Yellow/Preview/Go! My Cruising!/Holiday/ソレイユを臨んで/シリアス/Ruby eclipse/Like a Bird/最後の花火/Sign/うさぎのプティフール/妄想ストーリーテラー/Daydream/EARNEST WISH/Inferior Mirage/Frozen/KANRANSHA/Close to you/ハルカカナタ/afraid.../Under Control/カレイドスコープロンド/Floating Heart/color station/リードを外して/Candy Flavor/Roman tic-tac/What you want!/Sweet Little Journey/Ordinary/Endless roll/SUMILE SMILE/with you/まるで元気/ヘルプ！！/Explosive Heart/にぎやかな心たち◆10周年記念セット：2アクリルスタンド内田彩のアーティストデビュー10周年記念ツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年』side A、side Bの衣装を着用した2つの異なるアクリルスタンドです。・AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side A アクリルスタンド・AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side B アクリルスタンド★CD購入者特典・イベント・ライブ先行情報：https://columbia.jp/uchidaaya/