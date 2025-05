上⽩⽯萌⾳が、2024年に開催した全国ツアー<“yattokosa”Tour 2024-2025《kibi》>の東京公演の模様を収録した永続作品を7月16日にリリースすることを発表した。本ツアーは、2024年11⽉〜25年2⽉にかけて、⾃⾝過去最多となる全国10カ所11公演を敢行した。ある1⽇の時間の流れの中にある様々な「情景」や「感情の機微」をコンセプトに制作されたアルバム『kibi』の世界観を踏襲し、上⽩⽯萌⾳が今まで以上に拘りアイデアを練ったステージセットデザイン、演出、セットリスト。そして歌⼿として更に磨き上げた歌声を堪能できる映像作品になっているという。

リリース情報



ライブ映像作品『Mone Kamishiraishi “yattokosa” Tour 2024-25《kibi》』発売⽇:2025年7⽉16⽇(⽔)予約:https://lnk.to/yattokosa-tour_kibi○通常盤(Blu-ray / DVD + ブックレット[8P])※トールケース+8Pブックレット・Blu-ray : UPXH-1095 \5,940(税込)・DVD:UPBH-1522 \4,840(税込)・収録内容▼Blu-ray / DVD2025年2⽉2⽇ 東京ガーデンシアター公演あくびLoopskipかさぶたアナログLittle Birdsハッピーエンド東京キッドYesterdayA SPOONFUL OF SUGAR (ミュージカル 『メリー・ポピンズ』より)I DREAMED A DREAM (ミュージカル 『レ・ミゼラブル』より)変わらないものhiker⽩い泥perfect sceneスピンひかりのあとなんでもないや (movie ver.)スピカ(アンコール)まぶしい with いきものがかりYELL with いきものがかり夜明けをくちずさめたら 〜 あくび※「Yesterday」「A SPOONFUL OF SUGAR (ミュージカル 『メリー・ポピンズ』より)」「DREAMED A DREAM (ミュージカル 『レ・ミゼラブル』より)」の和訳歌詞の収録はございません。・特典映像:⾼松・封⼊特典:イベント参加応募⽤シリアルナンバー封⼊(初回プレスのみ)歌⼿デビュー10周年イヤーに突⼊する記念すべき⽇である10⽉5⽇(⽇)に、都内某所にて開催されるトーク&ミニライブイベント応募抽選シリアルナンバー。詳細は後⽇発表いたします。○ファンクラブ限定盤(Blu-ray / DVD+特典CD+ブックレット[12P])※トールケース+12PブックレットBlu-ray:PROJ-4907 \6,600(税込)DVD:PROJ-3906 ¥5,500(税込)・収録内容▼Disc1(Blu-ray / DVD)2025年2⽉2⽇ 東京ガーデンシアター公演(収録曲は通常盤と同様)・特典映像:⾼松(ロングver.)▼Disc2(CD)01. 愛のしるし [オリジナル:PUFFY] (⼤阪 Day1)02. Rain [オリジナル:⼤江千⾥] (⼤阪 Day2)03. 窓 [オリジナル:⼤橋トリオ] (⻘森)04. M [オリジナル:PRINCESS PRINCESS] (広島)05. 東京キッド [オリジナル:美空ひばり] (東京)06. ボクノート [オリジナル:スキマスイッチ] (名古屋)※各公演その⽇だけ披露されたご当地ソングカバーの中から厳選したライブ⾳源CD※ファンクラブ限定盤は、「le mone do」会員かつUNIVERSAL MUSIC STOREで購⼊頂いた⽅のみの限定販売となり、2025年6⽉12⽇(⽊)23:59までの受注限定⽣産となります。※応援店特典も対象となります(予定数に達し次第配布終了いたします)。・封⼊特典:イベント参加応募⽤シリアルナンバー封⼊(初回プレスのみ)○先着購⼊特典・Amazon.co.jp…ジャケット絵柄によるビジュアルシート(27.5cm×19.5僉・楽天ブックス…ジャケット絵柄によるスマホサイズステッカー・応援店特典…⼿作り萌⾳MAP (A4サイズに3〜4種のMAPを掲載します)※⼿作り萌⾳MAPとは…上⽩⽯萌⾳がこれまで訪れた都道府県の地図にお勧め観光スポットなどのコメントを記載した描きおろしMAP!⾳声コメントも楽しめるQRコードも掲載予定。47都道府県踏破を⽬指して、今回は7カ所分のMAPを作成いたします。(Blu-ray→⻘森 / 佐賀 / 三重 / 京都 計4カ所、DVD→福井 / ⾹川 / 広島 計3カ所)※応援店は後⽇HPにて発表いたします※予定数に達し次第配布終了いたします