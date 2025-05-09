EGO-WRAPPIN′、アナログ2タイトルの詳細およびジャケット画像公開
EGO-WRAPPIN'が7月2日、結成30周年イヤーに向けての第一弾としてアナログ2タイトルを同時リリースする。同アナログ盤のジャケット画像が公開となった。
◆EGO-WRAPPIN' 画像
アナログ盤は、新境地へのカウンターを感じさせる新曲「AQUA ROBE」「Treasures High」のダブルサイダー12inch。もう一方は、定番曲「サニーサイドメロディー」をロックステディにセルフリメイクした「Sunny Side Steady」の7inch。いずれも瞬殺必至のサマーアンセムとなるものだ。
■アナログ2タイトル同時リリース
※同日配信開始
▶LP 12inch (45rpm)
MOON SIDE 「Treasures High」
SUN SIDE「AQUA ROBE」
TFJC-38137 2,750円(税込)
▶EP 7inch (33rpm)
SIDE A 「Sunny Side Steady」
SIDE B 「Sunny Side Dub -Prince Fatty Dubwise-」
TFKC-38138 2,200円(税込)
■＜EGO-WRAPPIN' “Dance, Dance, Dance”＞
2025年7月12日(土) 日比谷公園大音楽堂
open17:00 / start18:00
【大阪公演】
2025年8月2日(土) 大阪城音楽堂
open16:30 / start17:30
▼チケット
7,500円(税込 / 指定・立見)
【先行予約受付】
受付期間：4/27(日)21:00〜5/19(月)23:59
受付URL：https://eplus.jp/egowrappin-hp/
関連リンク
◆EGO-WRAPPIN' レーベルサイト
◆EGO-WRAPPIN' オフィシャルX