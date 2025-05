DEZOLVEが、6月4日にリリースするライブBlu-ray『10th Anniversary Concert』のジャケット写真とティザー動画を公開した。『10th Anniversary Concert』は、結成10周年を記念して、2025年3月8日に東京「I’M A SHOW」にて開催された初のホールコンサートの模様を収録したライブBlu-rayであり、DEZOLVE初の映像商品となる。10周年を迎えたDEZOLVEならではのパフォーマンスが集約された本作は、約50分にも及ぶ28曲のメドレーとなっている他、シンガーソングライター・やなぎなぎ、サックス奏者・本田雅人、DEZOLVE結成当初のオリジナルメンバーでベーシスト・小栢伸五らゲストとの共演も見どころだという。特典として「Voyage of Altair」ミュージックビデオとそのメイキング映像が収録されている。

この度公開された『10th Anniversary Concert』のジャケット写真は各メンバーのコンサート写真がレイアウトされたシックなデザインに仕上がっている。ティザー動画ではコンサートの模様をダイジェストで見ることができ、DEZOLVEによる熱演と、満員となった会場の熱気が感じられる内容となっているので、気になる方は是非ともチェックしてみてほしい。

リリース情報



映像作品『10th Anniversary Concert』2025年6月4日(水)発売形態:Blu-ray/品番:KIXM-628/価格:\6,600(税抜価格:\6,000)収録時間:本編151分/特典映像16分予約:https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIXM-628/◆収録内容・本編Night of MegalopolisDistance to the LightAncient Capital10th Anniversary MedleyCircus / Rondo without Answer / Beat the Moments / The Room of Serendip / Departure / Insomnia / Faded Stream / Across the Silkroad / Southern Cross / Frontiers / Vantablack / Traveling Alone / Midnight Park / Trapezist / Hidden Sanctuary / A Journey to the Cosmos / Migration / Atlantis / Nebula Dance / Egoist / Jammin' and Crammin' / Cancellation / Scroll / Orbital Revolution / Gemini / Chronostasis / Our New World / SoaringDisastersVistare:fruitionVoyage of AltairHeart of the WorldASTERISKFleeting※ゲスト出演ゾ栢伸五 λ榲腸躾諭小栢伸五 Г笋覆なぎ 本田雅人・小栢伸五・特典映像「Voyage of Altair」ミュージックビデオ「Voyage of Altair」ミュージックビデオメイキング映像