■2ndアルバム『BONE BORN BOMB』



2025年6月4日(水)発売CD詳細：https://tf.lnk.to/bbb_CDSUPER BOMB BOX盤予約リンク：https://TF.lnk.to/bbb_sbb初回生産限定盤予約リンク：https://TF.lnk.to/bbb_syokai通常盤予約リンク：https://TF.lnk.to/bbb_tsujo【SUPER BOMB BOX盤(CD + BD + Photobook + Goods)】※完全生産限定盤TFCC-81144〜81145 \18,000+税▶CD全12曲収録▶BD収録内容＜ano TOUR 2025「スーパーニャンオェちゃん発表会」＞at NHKホール2025.1.14 の模様を完全収録したライブ映像21曲+ドキュメンタリー映像収録予定▶Photobook：豪華フォトブック▶Goods：骨・生・爆☆目覚まし時計 (anoボイス入り)▶Case：スペシャルボックス仕様【初回生産限定盤(CD + BD)】TFCC-81146〜81147 \8,000+税▶CD全12曲収録▶BD収録内容＜ano TOUR 2025「スーパーニャンオェちゃん発表会」＞at NHKホール2025.1.14 の模様を完全収録したライブ映像21曲+ドキュメンタリー映像収録予定【通常盤(CD)】TFCC-81148 \3,000+税▶CD全12曲収録▼CD収録曲 ※全形態共通01. 絶絶絶絶対聖域 (ano feat. 幾田りら)作詞：あの 作編曲：TK映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」前章主題歌02. Bubble Me Face作詞：あの 作編曲：TAKU INOUE03. 骨バキ☆ゆうぐれダイアリー作詞：あの 作曲：あの / こめだわら / ロマンチック中毒 編曲：こめだわら04. ロりロっきゅんロぼ♡作詞・作曲：あの 編曲：TAKU INOUE劇場版『僕とロボコ』主題歌05. 許婚っきゅん作詞：あの / 真部脩一 作曲：真部脩一 編曲：TAKU INOUETVアニメ「らんま1/2」オープニングテーマ06. 愛してる、なんてね。作詞：あの 作曲：尾崎世界観 編曲：ケンモチヒデフミ07. この世界に二人だけ作詞・作曲：あの 編曲：リーガルリリー08. swim in 睡眠Tokyo作詞：あの 作編曲：TAKU INOUE明治グミ「ブーストバイツ」Web CMソング09. 社会の窓作詞・作曲：尾崎世界観 編曲：TAKU INOUE10. ハッピーラッキーチャッピー作詞・作曲：あの 編曲：TAKU INOUE11. YOU&愛Heaven作詞・作曲：あの 編曲：鈴木大記(ANCHOR)12. Past die Future作詞・作曲：あの 編曲：I's▼BD収録内容 ※SUPER BOMB BOX盤と初回生産限定盤共通anoワンマン公演「スーパーニャンオェちゃん発表会」at NHKホール2025.01.1401. YOU&愛Heaven02. 普変03. 猫吐極楽音頭04. 絶対小悪魔コーデ05. Peek a boo06. イート・スリープ・エスケープ07. SWEETSIDE SUICIDE08. AIDA09. デリート10. 愛してる、なんてね。11. 涙くん、今日もおはようっ12. スマイルあげない13. ちゅ、多様性。14. 許婚っきゅん15. F Wonderful World16. 青春謳歌 (幾田りら feat. ano)17. 絶絶絶絶対聖域 (ano feat. 幾田りら)18. 鯨の骨En1. Past die Futureドキュメンタリー映像●購入特典・Amazon.co.jp特典：コットン巾着・楽天ブックス特典：クリアポーチ・セブンネットショッピング特典：マルチショルダーバッグ・TOWER RECORDS ※一部店舗を除く / TOWER RECORDS ONLINE特典：ステッカー・HMV / HMV&BOOKS online：スクエア型ポストカード・TOY’S STORE特典：トレーディングカード・その他の応援店：B2告知ポスター応援店対象店舗：https://www.toysfactory.co.jp//uploads/2d651edd2a322316d7efe1a888cb28_0604ano_poster_shop.pdf