ano、2ndアルバム『BONE BORN BOMB』新ビジュアルに“骨”モチーフのティアラ
anoが6月4日、2ndアルバム『BONE BORN BOMB』をリリースする。同アルバムのトレーラーが公開となったほか、ジャケット写真、収録曲、特典ビジュアルの詳細も発表された。
◆ano 画像 / 動画
新ビジュアルには、アルバムタイトルの“BONE(骨)”がモチーフとなるティアラをつけたanoが写し出された。背景はanoが描いたオリジナルキャラクターなどのイラストをクリエイティブユニット“Margt(PERIMETRON) / マーゴ(ペリメトロン)”がグラフィックデザインにしたアートワークだ。
■2ndアルバム『BONE BORN BOMB』
CD詳細：https://tf.lnk.to/bbb_CD
SUPER BOMB BOX盤予約リンク：https://TF.lnk.to/bbb_sbb
初回生産限定盤予約リンク：https://TF.lnk.to/bbb_syokai
通常盤予約リンク：https://TF.lnk.to/bbb_tsujo
【SUPER BOMB BOX盤(CD + BD + Photobook + Goods)】
※完全生産限定盤
TFCC-81144〜81145 \18,000+税
▶CD全12曲収録
▶BD収録内容
＜ano TOUR 2025「スーパーニャンオェちゃん発表会」＞at NHKホール
2025.1.14 の模様を完全収録したライブ映像21曲+ドキュメンタリー映像収録予定
▶Photobook：豪華フォトブック
▶Goods：骨・生・爆☆目覚まし時計 (anoボイス入り)
▶Case：スペシャルボックス仕様
【初回生産限定盤(CD + BD)】
TFCC-81146〜81147 \8,000+税
▶CD全12曲収録
▶BD収録内容
＜ano TOUR 2025「スーパーニャンオェちゃん発表会」＞at NHKホール
2025.1.14 の模様を完全収録したライブ映像21曲+ドキュメンタリー映像収録予定
【通常盤(CD)】
TFCC-81148 \3,000+税
▶CD全12曲収録
▼CD収録曲 ※全形態共通
01. 絶絶絶絶対聖域 (ano feat. 幾田りら)
作詞：あの 作編曲：TK
映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」前章主題歌
02. Bubble Me Face
作詞：あの 作編曲：TAKU INOUE
03. 骨バキ☆ゆうぐれダイアリー
作詞：あの 作曲：あの / こめだわら / ロマンチック中毒 編曲：こめだわら
04. ロりロっきゅんロぼ♡
作詞・作曲：あの 編曲：TAKU INOUE
劇場版『僕とロボコ』主題歌
05. 許婚っきゅん
作詞：あの / 真部脩一 作曲：真部脩一 編曲：TAKU INOUE
TVアニメ「らんま1/2」オープニングテーマ
06. 愛してる、なんてね。
作詞：あの 作曲：尾崎世界観 編曲：ケンモチヒデフミ
07. この世界に二人だけ
作詞・作曲：あの 編曲：リーガルリリー
08. swim in 睡眠Tokyo
作詞：あの 作編曲：TAKU INOUE
明治グミ「ブーストバイツ」Web CMソング
09. 社会の窓
作詞・作曲：尾崎世界観 編曲：TAKU INOUE
10. ハッピーラッキーチャッピー
作詞・作曲：あの 編曲：TAKU INOUE
11. YOU&愛Heaven
作詞・作曲：あの 編曲：鈴木大記(ANCHOR)
12. Past die Future
作詞・作曲：あの 編曲：I's
▼BD収録内容 ※SUPER BOMB BOX盤と初回生産限定盤共通
anoワンマン公演「スーパーニャンオェちゃん発表会」at NHKホール2025.01.14
01. YOU&愛Heaven
02. 普変
03. 猫吐極楽音頭
04. 絶対小悪魔コーデ
05. Peek a boo
06. イート・スリープ・エスケープ
07. SWEETSIDE SUICIDE
08. AIDA
09. デリート
10. 愛してる、なんてね。
11. 涙くん、今日もおはようっ
12. スマイルあげない
13. ちゅ、多様性。
14. 許婚っきゅん
15. F Wonderful World
16. 青春謳歌 (幾田りら feat. ano)
17. 絶絶絶絶対聖域 (ano feat. 幾田りら)
18. 鯨の骨
En1. Past die Future
ドキュメンタリー映像
●購入特典
・Amazon.co.jp特典：コットン巾着
・楽天ブックス特典：クリアポーチ
・セブンネットショッピング特典：マルチショルダーバッグ
・TOWER RECORDS ※一部店舗を除く / TOWER RECORDS ONLINE特典：ステッカー
・HMV / HMV&BOOKS online：スクエア型ポストカード
・TOY’S STORE特典：トレーディングカード
・その他の応援店：B2告知ポスター
応援店対象店舗：https://www.toysfactory.co.jp//uploads/2d651edd2a322316d7efe1a888cb28_0604ano_poster_shop.pdf
■＜2nd Album Release Tour BONE BORN BOMB TOUR」＞
open17:30 / start18:30
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
6月20日(金) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open17:30 / start18:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
7月04日(金) 東京・Zepp Haneda
open17:30 / start18:30
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077
▼チケット
・1Fスタンディング 6,000円
・2F指定席 6,000円
※未就学児童入場不可 ※ドリンク代別
■ano 日本武道館公演「タイトル未定」
open17:30 / start18:30
https://w.pia.jp/t/ano-t/
関連リンク
◆ツアー＜BONE BORN BOMB TOUR＞特設サイト
◆ano オフィシャルサイト
◆ano オフィシャルX
◆ano オフィシャルInstagram
◆ano オフィシャルTikTok
◆ano オフィシャルYouTubeチャンネル