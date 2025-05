Snow Man・宮舘涼太が、スペシャルサポーターを務める氷の上のミュージカル『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』(7〜9月開催)のオープニングアクトに出演することが決定。出演公演地や対象公演は後日発表となる。ミッキーマウスやミニーマウスをはじめとしたディズニーの人気者たちが、世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの世界を氷上で表現するミュージカルショー『ディズニー・オン・アイス』。今年の“Magic in the Stars”は、輝く星空の下、ジミニー・クリケットと妖精ブルー・フェアリが登場し、煌びやかに幕を開ける。そして『アナと雪の女王2』と『ウィッシュ』が初登場。シンデレラ、ベル、ラプンツェルなど、ディズニープリンセスたちが一堂に会するスペシャルパフォーマンスを繰り広げる。

このたび、開演前に披露されるオープニングアクトに宮舘の出演が決定。このオープニングアクトは、会場に特別ゲストが登場し、ディズニーソングの歌唱やトークで会場を盛り上げるディズニー・オン・アイスのスペシャル企画。スペシャルサポーターに就任した宮舘が出演するオープニングアクトを楽しみたい。宮舘がひと足先にアメリカ公演を訪れ、ディズニー・オン・アイスの魅力に迫った特別番組『Snow Man 宮舘涼太が大接近!世界が感動するディズニー・オン・アイスの秘密スペシャル』が各地で放送予定。世界を感動させるディズニー・オン・アイスの秘密を探るため、ディズニー大好きな宮舘が日本公演に先駆け開催しているアメリカ公演へ。ショーの舞台裏やスケーターたちの並外れた身体能力&パフォーマンスや実際のショーを初鑑賞。なぜ世界中を魅了するのか、その秘密が明らかに。特別番組『Snow Man 宮舘涼太が大接近!世界が感動するディズニー・オン・アイスの秘密スペシャル』は、中京テレビにて5月10日10時30分、テレビ神奈川にて5月11日18時、長崎国際テレビにて5月17日15時、読売テレビにて5月31日10時25分、福岡放送&広島テレビにて5月31日10時30分、秋田放送にて6月7日15時放送(※放送日・時間はやむを得ない事情により変更になる場合があり)。なお、YouTube「ディズニー公式チャンネル」では、放送に入りきらなかった特別映像をシリーズ動画として配信中だ。ディズニー・オン・アイス日本公演2025『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』は、秋田・由利本荘総合防災公園ナイスアリーナにて7月10〜13日、東京・有明アリーナにて7月19〜27日、愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)にて7月31日〜8月4日、大阪城ホールにて8月9〜17日、横浜アリーナにて8月21〜25日、福岡・マリンメッセ福岡 A館にて8月29〜31日、広島グリーンアリーナにて9月5〜7日、神戸・ワールド記念ホールにて9月13〜15日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて9月20日〜23日、長崎・ハピネスアリーナにて9月27日〜29日開催。