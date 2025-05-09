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¡ãASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in Yokohama¡ä
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¡ãASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAKARTA¡ä
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ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / ELLEGARDEN (JP) / Homecomings (JP) / KANA-BOON (JP)
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ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / BECK (US) / QURULI (JP) / Regallily (JP)
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01. MAKUAKE
02. Little Lennon / ¾®¤µ¤Ê¥ì¥Î¥ó (Born in 1976 ver.)
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