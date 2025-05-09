星野源、ニューアルバム『Gen』に全国ツアー追加公演のチケット先行抽選シリアル封入決定
星野源が、5月14日にリリースするニューアルバム『Gen』のCD各種に、全国ツアー＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞追加公演のチケット先行抽選シリアルナンバーを封入することを発表した。
＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞は、5月15日の愛知・Aichi Sky Expo公演を皮切りに、全国9会場・全17公演（追加公演含む）を巡るアリーナツアーだ。また、台北・上海・ソウルをまわるアジアツアーの開催も発表されている。
沖縄アリーナまでの本公演はすべて即日ソールドアウトとなっており、今回新たにチケット先行がスタートする追加公演にも多数の応募が予想されるとのことなので、是非先行抽選に応募してほしい。
6年半ぶりのニューアルバム『Gen』は、シングル曲「創造」「不思議」「Eureka」に加え、「Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)」などの新曲を多数収録した全16曲入り。初回限定盤「Box Set “Poetry”」「Box Set “Visual”」、通常盤の3形態は、現在、各店頭・オンラインショップで予約受付中だ。
▲Box Set
▲通常盤
また、アルバムからは新曲「Star」が先行配信されているほか、Apple Music、Spotifyなど主要ストリーミングサービスではライブラリ追加予約、ならびにiTunes Storeでのダウンロード予約注文もスタートしている。こちらもあわせてチェックしていただきたい。
リリース情報
https://genhoshino.lnk.to/Star
◆6th Album『Gen』
2025年5月14日（水）発売
Pre-add/Pre-save（事前登録）：https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital_pre
◆形態
“Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]／\7,480（税込）
“Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]／\8,910（税込）
“Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]／\8,910（税込）
通常盤 [VICL-66033]／（税込）\3,410（税込）
予約：https://genhoshino.lnk.to/Gen
▲Box Set
▲通常盤
◆収録曲
01. 創造
02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)
03. Star
04. Glitch
05. 喜劇
06. 2 (feat. Lee Youngji)
07. Melody
08. 不思議
09. Memories (feat. UMI, Camilo)
10. 暗闇
11. Why
12. 生命体
13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff)
14. Sayonara
15. 異世界混合大舞踏会
16. Eureka
◆各初回限定盤
*各盤共に印籠箱仕様。CD、アルバムブックレットを同梱
◆Box Set “Poetry”
・星野源、書き下ろしの詩と散文を綴じた写真詩集『Mad Hope』
・川島小鳥による特製撮り下ろしポスター3種
・ライナーノーツ「From 808 Studio」
◆Box Set “Visual” Blu-ray / DVD
・Gen Hoshino presents Reassembly LIVE (2h35min)
01. 化物 02. 桜の森 03. ミスユー 04. Present 05. 不思議 06. うちで踊ろう 07. Continues
08. SUN 09. ある車掌 10. 日常 11. 喜劇 12. Hello Song 13. 星野源へのお祝いコメント
14. トークパート 15. ニセ明へのお祝いコメント 16. 君は薔薇より美しい
17. 夏のクラクション 18. REAL 19. 異世界混合大舞踏会（feat. ニセ）
・Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA (2h12min)
・アフター (バースデー) パーティー
・トークセレクション
・ドキュメンタリー
・ニセ明「なめとんか」Live at 大阪城ホール
・??????????
・川島小鳥による特製撮り下ろしポスター1種
◆チェーン別オリジナル購入特典
下記チェーン店、および、ショッピングサイトにて5月14日発売 6th Album『Gen』（VIZL-2436 / VIZL-2437 / VIZL-2438 / VICL-66033）をお買い上げの方に、下記特典を先着でプレゼント致します。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求め下さい。
・Amazon.co.jp | メガジャケ
※Amazon.co.jp では、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。
・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE | オリジナル“Gen”バッジ A type
・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online | オリジナル“Gen”バッジ B type
・TSUTAYA RECORDS 全国各店 | オリジナル“Gen”バッジ C type
・楽天ブックス | オリジナル“Gen”バッジD type
※楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。
・セブンネットショッピング | オリジナル“Gen”バッジ E type
・A!SMART | オリジナル“Gen”バッジ F type
・VICTOR ONLINE STORE | オリジナル“Gen”バッジ G type
・その他、一般店 | オリジナル“Gen”バッジ H type
※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めにご予約下さい。
※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。
※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。
詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A023121/339.html
ツアー情報
2025年
5月15日（木）- 16日（金） 愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
5月24日（土）- 25日（日） 北海道・北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
5月31日（土）- 6月1日（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
6月11日（水）- 12日（木） 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
6月18日（水）- 19日（木） 福岡・マリンメッセ福岡A館
6月24日（火）- 25日（水） 大阪・大阪城ホール
7月12日（土）- 13日（日） 沖縄・沖縄アリーナ
●追加公演
9月21日（日）大阪・京セラドーム
10月18日（土）- 19日（日）神奈川・Kアリーナ横浜
チケット金額：指定席 ￥11,000（税込）
※全席指定
※4歳以上チケット必要／入場に関する年齢制限無し。3歳以下のお子様は保護者の膝上鑑賞に限りチケット不要です。お座席を必要とする場合は、チケットが必要となります。
※チケット代金とは別途、プレイガイド規定の手数料がかかります。
※チケットはすべて電子チケットでの販売となります。
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